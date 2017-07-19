Cassa Orvieto (Mcc): utile semestrale cala a 4,7 milioni

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 03 ago - Utile netto in calo per Cassa di Risparmio di Orvieto nel primo semestre dell'anno. La banca di territorio controllata da Mcc che ha nuovamente aperto una procedura di vendita, dopo il nulla di fatto della precedente con Banca del Fucino, ha chiuso i primi sei mesi con un utile di 4,7 milioni (6,2 milioni nel semestre corrispondente) e un margine di intermediazione di 30,1 milioni (32,2 a giugno 2025). In crescita gli impieghi netti a 1.370,9 milioni (+1,2%). Nel semestre la banca ha fornito 119 milioni di finanziamenti a famiglie e imprese del territorio di riferimento, Umbria e alto Lazio. ''L'utile netto - commenta il Direttore generale Maurizio Barnabe' - esprime ancora un'importante redditivita' e riflette il nostro forte impegno, nonostante un contesto macroeconomico ancora caratterizzato da elementi di incertezza'. Barnabe' aggiunge che i numeri del periodo evidenziano come la banca abbia un 'modello di business solido ed in grado di generare valore'.

com-Ggz

(RADIOCOR) 03-08-26 12:29:16 (0288) 5 NNNN