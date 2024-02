Cassa Orvieto (Mcc): l'utile 2023 cresce a 7,8 milioni

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 05 feb - Cassa di risparmio di Orvieto, banca del gruppo Mediocredito Centrale, con rete di sportelli in prevalenza in Umbria e nel Lazio, ha chiuso l'esercizio 2023 con un utile netto di 7,81 milioni, quasi il triplo del 2022 (2,61 milioni). In aumento (+17%) l'erogazione di finanziamenti a medio-lungo termine a famiglie e pmi, a sostegno dell'economia reale del territorio. Cassa Orvieto registra un margine di intermediazione di 55,6 milioni (46,4 milioni a fine 2022), pressoche' determinato dalla crescita (+35%) del margine di interesse (da 26,4 a 35,8 milioni). Le spese per il personale, pari a 20,39 milioni, crescono dell'11,4% per l'adeguamento al nuovo contratto e per gli ulteriori accordi raggiunti con i sindacati. Il cost/income cala comunque al 62,8% (67,8% a fine 2022).

Gli impieghi netti verso la clientela, pari a 1.198,64 milioni, crescono del 7 per cento. La raccolta diretta cresce dell'1,5% a 1.114,18 milioni mentre l'indiretta dell'8,1% a 548,4 milioni. La banca nella nota segnala la messa a punto di "importanti sinergie" con la capogruppo Mediocredito Centrale con l'avvio della distribuzione dei prodotti Mcc Factor dedicati alle piccole e medie imprese.

