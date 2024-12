Cassa Centrale: coordina finanziamento da 30mln per funivia Col Rodella

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 16 dic - Un pool di banche coordinato da Cassa Centrale ha concesso un finanziamento da 30 milioni a Sitc Spa per la sostituzione della funivia 'Campitello - Col Rodella' che collega Campitello di Fassa con il circuito sciistico del Sella Ronda, 'asse portante del turismo invernale ed estivo per Canazei'. L'impianto, spiega una nota, 'permettera' di piu' che raddoppiare la potenzialita' di trasporto, che passera' dalle mille persone all'ora attuali a circa 2.200 persone all'ora con conseguente riduzione dei tempi di attesa presso le stazioni a valle e a monte e contestuale incentivazione all'utilizzo della funivia in luogo dello spostamento su gomma per accedere ad altri impianti di arroccamento nella parte alta della val di Fassa'. L'investimento complessivo sara' di circa 60 milioni. Al pool hanno partecipato 8 banche: 5 Casse Rurali trentine affiliate (Fpb Cassa di Fassa Primiero Belluno, Cassa Rurale Val di Fiemme, Banca per il Trentino-Alto Adige, Cassa Rurale Alta Valsugana, Cassa Rurale Val di Non), e 3 istituti regionali (Cassa Centrale Raiffeisen, Mediocredito Trentino Alto Adige e Banca Popolare dell'Alto Adige Volksbank). 'Grazie a questo finanziamento di 30 milioni il nostro supporto a Sitc non si limita al solo aspetto economico, ma rappresenta un impegno concreto per il futuro del turismo sostenibile in Val di Fassa - ha commentato Letterio Merlino, chief lending officer di Cassa Centrale -. La nuova cabinovia trifune, oltre a rendere il trasporto piu' efficiente, ridurra' l'impatto ambientale, migliorando significativamente l'esperienza per tutti coloro che visitano il Sella Ronda, sia in estate che in inverno'.

