Casino: il 'patron' Naouri in stato di fermo in inchiesta per insider trading (media)

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 1 giu - Jean-Charles Naouri, presidente e ceo di Casino, nonche' principale azionista della societa', e' in stato di fermo nei locali della polizia giudiziaria di Parigi nell'ambito di un'indagine su presunte manipolazioni delle quotazioni di Borsa e insider trading. Lo hanno riferito alla Afp fonti vicine al dossier, confermando informazioni dal sito Jdd. Il 74enne Naouri viene interrogato dalla Procura Finanziaria Nazionale, sulla scia dell'istruttoria preliminare aperta nel 2020 dalla stessa Procura per "manipolazione dei prezzi in banda organizzata, corruzione privata attiva e passiva" e "insider trading". L'indagine e' partita dopo una segnalazione dell'Autorite' des marche's financiers (Amf), l'ente di sorveglianza dei mercati francesi e risale a fatti avvenuti tra il 2018 e il 2019. Stando alle fonti, l'inchiesta riguarda i legami tra Naouri e il gruppo Casino con Nicolas Miguet, editore nel campo dell'informazione finanziaria. Nel maggio dello scorso anno, gli inquirenti dell'Amf avevano effettuato una perquisizione nel quartier generale del gruppo e nell'abitazione di Naouri, che controlla il 40% di Casino tramite la holding Rally. Intanto alla Borsa di Parigi, il titolo Casino cede il 5% a 5,29 euro, dopo essere ribassato fino a 5,04 euro. La societa', sommersa dai debiti, ha avviato una procedura di conciliazione con i creditori la scorsa settimana, mentre si profila un radicale cambiamento dell'azionariato. In aprile si e' fatta avanti una cordata guidata dal miliardario ceco Daniel Kretinski che e' pronta a lanciare un aumento di capitale da 1,1 miliardi a condizione che venga ridotto il debito pari a 6,2 miliardi di euro. Ieri il rating di Casino e' stato nuovamente abbassato da Moody's in considerazione dell'elevata probabilita' di una ristrutturazione del debito a danno dei detentori di obbligazioni.

Gli-col

