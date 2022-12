Carraro: 32 milioni dalla Bei per progetti sostenibili fino al 2026

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Padova, 20 dic - Dalla Bei arrivano 32 milioni di euro al gruppo Carraro per sostenere i progetti di Ricerca e Sviluppo durante il periodo 2023-2026. Si tratta della seconda operazione firmata fra la Bei e il gruppo Carraro, leader mondiale nei sistemi di trasmissione per veicoli off-highway e trattori specializzati, per un totale di 82 milioni di euro.

Grazie alle risorse messe a disposizione dalla banca dell'Ue, sostenute da una garanzia del Fondo europeo per gli investimenti strategici (Feis) il Gruppo Carraro realizzera' investimenti nel campo delle tecnologie di elettrificazione delle macchine agricole e dei sistemi di trasmissione di potenza per trattori e veicoli fuoristrada. Inoltre, sono previsti interventi volti al miglioramento della digitalizzazione dei processi dell'azienda con sede a Campodarsego (Padova), con l'obiettivo di migliorare le infrastrutture digitali e la sicurezza informatica.

"Garantire la transizione verde richiede investimenti significativi - ha dichiarato il Commissario Ue per l'Economia, Paolo Gentiloni. - Questo accordo e' un ottimo esempio dell'importante sostegno finanziario che il Piano di investimenti per l'Europa ha generato per decarbonizzare settori chiave della nostra economia nel perseguimento della transizione ecologica. Il nuovo programma Invest EU si basa sul modello di successo del Piano di investimenti per l'Europa e continuera' questa eredita' positiva".

Com-col-ric

(RADIOCOR) 20-12-22 10:43:16 (0208) 5 NNNN