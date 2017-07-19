Carraro: -31,1% a 30 mln Ebitda I semestre, 'cauto ottimismo' su anno

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 29 set - Carraro ha chiuso il primo semestre dell'anno con un ebitda di 30 milioni (l'8,5% sul fatturato), in calo del 31,1% rispetto allo stesso periodo del 2024, quando il margine era all'11% dei ricavi. Il fatturato consolidato e' di 352,8 milioni (-11,2%), 'sostanzialmente in linea rispetto alle previsioni di inizio anno'. La societa' nota che 'il contesto di crescente incertezza geopolitica, la prosecuzione dei conflitti in diverse aree del mondo e l'inasprimento delle politiche doganali statunitensi hanno generato instabilita', incidendo negativamente sulle strategie di approvvigionamento dei principali produttori globali di macchine agricole e movimento terra', nonche' che 'la recente introduzione di dazi da parte degli Stati Uniti sta generando impatti diretti e indiretti sull'economia globale e sulle attivita' aziendali'. Gli investimenti si sono attestati a 11,5 milioni contro i 19,9 di un anno prima. 'Nel primo semestre del 2025, in linea con la tendenza registrata nell'ultima parte del 2024, e' proseguita la fase congiunturale del nostro mercato di riferimento - ha commentato il presidente Enrico Carraro -. Avendo previsto questo andamento abbiamo agito in anticipo cercando di limitare l'impatto sulla marginalita''. 'Per la seconda parte dell'esercizio - ha concluso - i primi segnali di ripresa che si registrano in alcuni mercati ci rendono cautamente ottimisti seppur in un contesto macroeconomico e geopolitico caratterizzato da incertezza'.

