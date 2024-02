Carrarafiere: a Tirreno C.T. (3-6 marzo) oltre 450 espositori della ristorazione -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 25 feb - Nei padiglioni di Carrara Fiere per Tirreno C.T. dopo il successo della prima edizione dello scorso anno, torna il Pentathlon della Cucina che sara' affiancato dal Triathlon del microonde, due gare nelle quali si cimenteranno i cuochi di tutto il mondo. Ideato da Fabio Tacchella, Giorgio Nardelli e dal patron della fiera, Paolo Caldana, il Pentathlon prevede cinque prove tra cui l'ultima nella quale gli sfidanti dovranno fare le spesa e acquistare almeno 5 ingredienti presso un droghiere messo a disposizione dall'organizzazione. Ogni ingrediente avra' un valore e il concorrente dovra' realizzare 3 piatti per la giuria tecnica.

Verra' valutato il tempo di realizzazione, la cura dell'impiattamento, il gusto e la pulizia della postazione.

Per quanto riguarda il Triathlon, invece, e' una gara che nasce su idea del Maestro siciliano Domenico Privitera per valorizzare le capacita' professionali dei cuochi nel lavoro di tutti i giorni utilizzando la tecnica della cottura con il forno a microonde. Sara' di nuovo presente in fiera anche la Scuola Tessieri per aspiranti cuochi con tante iniziative portate avanti dai piu' famosi professionisti del settore.

Ampio spazio poi al mondo della pasticceria con la presenza sempre piu' forte della Federazione italiana pasticceri (Fip) che anche quest'anno portera' i principali concorsi internazionali. Per quanto riguarda Balnearia, giunta alla 25esima edizione, la fiera dell'ospitalita' dedicata al turismo balneare, si integra armoniosamente con la Tirreno C.T.. Il turismo balneare italiano, infatti, rappresenta un importante pilastro dell'economia del Belpaese considerando che sul territorio nazionale insistono 30.000 concessioni demaniali, di cui 12.166 concessioni balneari che occupano 3.325 km di costa sugli 8.300 chilometri di costa totali.

Nonostante i numeri del turismo non siano tornati ancora a quelli dell'epoca pre Covid, nel biennio 2022 - 2023 hanno subi'to una significativa crescita sia in termini di presenze sia in termini di fatturato. Il turismo in Italia, infatti, produce il 12% del Pil, con il comparto balneare che contribuisce con un fatturato annuo di 6.6 miliardi, con 120 milioni di turisti, oltre 300.000 addetti diretti ed un indotto complessivo fino a 3 milioni di persone (dati 2023).

Ann

(RADIOCOR) 25-02-24 17:51:34 (0464) 5 NNNN