Carmignac: Donald Trump Makes the Rest of the World Great Again - PAROLA AL MERCATO

di Frederic Leroux* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 29 mar - Istituzionalizzando l'incertezza e l'instabilita', Trump spinge il resto del mondo a focalizzarsi sulle proprie forze e sulla propria sovranita' In pochi giorni, il mondo e' cambiato profondamente. Si puo' pensare cio' che si vuole di Donald Trump, ma e' innegabile che abbia inaugurato - seppur con clamore - una nuova fase di determinazione politica, e gli effetti sono gia' evidenti. Il suo attivismo fuori dagli schemi viene realizzato attraverso la ricerca di accordi (di deal) ottenuti con una violenza a cui le democrazie occidentali non sono abituate.

Istituzionalizzando l'incertezza e l'instabilita', Donald Trump costringe il resto del mondo a focalizzarsi sulle proprie forze e sulla propria sovranita', poiche' cio' costera' meno all'America.

Di fronte a Zelensky umiliato, Trump stava in realta' negoziando con l'Europa Tutte le affermazioni di Trump, tutti i rinvii che fanno seguito ai suoi propositi iniziali, sono parte integrante di trattative di cui i suoi interlocutori possono persino ignorare l'esistenza, o addirittura ignorare la loro stessa partecipazione a tali trattative. Infatti, due giorni dopo l'umiliazione televisiva del Presidente ucraino da parte di Trump e e la conclusione immediata da parte dell'Europa che 'gli Stati Uniti non sono piu' nostri alleati', i leader europei si sono riuniti per tentare di costruire una vera unita' politica, e la Germania si e' apprestata ad annunciare un piano di investimenti nella difesa e nelle infrastrutture pari al 20% del PIL. Sebbene fosse seduto di fronte a Zelensky, e' proprio con l'Europa che Trump ha negoziato.

Designando esplicitamente il loro nuovo avversario (la Russia di Putin e la minaccia che rappresenta per la sicurezza di tutta l'Europa occidentale), in due giorni l'Europa e la Germania hanno rapidamente accantonato le rigide regole sul deficit fiscale che erano diventate un pilastro delle loro politiche economiche. La 'minaccia russa' giustifica qualsiasi cosa. Soprattutto, consente di intravedere alla fine del tunnel la luce di una crescita economica piu' solida, un obiettivo a cui il potere politico europeo aveva rinunciato da tempo con la propria sottomissione ai criteri di Maastricht e per paura dell'inflazione. Fornendo all'Europa un alibi per consentirle di partecipare attivamente alla crescita dell'economia globale e imponendo al Vecchio Continente di contribuire in misura maggiore allo sforzo per la difesa, come aveva minacciato molte volte durante la propria campagna presidenziale, Trump ' sta rendendo l'Europa nuovamente grande ' (MEGA).

In Cina, le trattative che non iniziate sembrano gia' produrre effetti Ancor prima dell'avvio delle trattative, ma dopo l'aumento dei dazi doganali esistenti imposti dagli Stati Uniti alla Cina, quest'ultima ci ha fatto sapere, attraverso la voce del suo Primo Ministro, che 'i consumi cinesi saranno d'ora in poi una priorita''. La trattativa sui dazi, che non e' iniziata, sembra stia gia' producendo degli effetti! Una Cina interessata ai propri consumi e' una novita', poiche' fino ad oggi in questo paese promuovere i consumi era considerato come una deriva deplorevole tipica delle economie liberali in cerca di crescita. Dal suo ingresso nell' Organizzazione Mondiale del Commercio, la Cina ha costruito infrastrutture e capacita' di produzione che le hanno consentito di inondare il mondo di merci a prezzi imbattibili, agendo come un potente driver di disinflazione per l'economia globale. Una riorganizzazione dell' economia cinese a favore dei consumi e' una sorpresa, la cui probabilita' ad oggi e' diventata tuttavia un'urgenza. Nel momento in cui Trump ha chiaramente indicato che gli Stati Uniti non saranno piu' l'acquirente di ultima istanza dei prodotti degli alleati presenti e passati, la Cina sembra prevedere che le verra' chiesto di ridistribuire buona parte della sua produzione ai propri consumatori o ad altri partner. Perche' non provarci? Questo potenziale sconvolgimento, che ovviamente dovrebbe prima concretizzarsi, sarebbe significativo; i suoi effetti sulla crescita della domanda a livello mondiale e sui prezzi potrebbero non essere di poco conto. Dopo quattro anni di indebolimento economico dal sentore deflazionistico in Cina, si puo' ipotizzare che Trump riuscira' anche a 'rendere la Cina nuovamente grande'? *Head of Cross Asset team.

