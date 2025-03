Carmignac: Donald Trump Makes the Rest of the World Great Again - PAROLA AL MERCATO -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 29 mar - Trump 'rende l'America diversa', ma non e' detto che ne faccia un nuovo slogan Mentre l'attivismo di Trump preoccupa mercati, imprenditori e consumatori statunitensi, il Segretario di Stato del Tesoro annuncia che Main Street (il ceto medio) e' oggetto delle attenzioni della politica di Trump. Anche questo annuncio, qualora avesse delle conseguenze, sarebbe molto importante.

La piena occupazione e il potere d'acquisto sono prioritari.

Finora erano stati solo la conseguenza di una politica volta a sostenere la domanda statunitense, favorendo l'effetto ricchezza attraverso l'apprezzamento degli asset finanziari e immobiliari garantito dai tassi bassi. I proprietari di asset hanno beneficiato di questa politica, mentre altri ne hanno invece risentito a causa degli aumenti salariali molto limitati che l'hanno accompagnata. La politica di reindustrializzazione statunitense volta a sostenere il ceto medio potrebbe inizialmente spingere l'inflazione, mentre l'inevitabile aumento dei tassi di interesse non favorirebbe Wall Street.Trump sta lavorando per i suoi elettori: Trump ' rende l'America diversa '! Non e' detto che ne faccia un nuovo slogan.

La convergenza delle tendenze attuali e di lungo periodo favorisce la volatilita' dell'inflazione, una crescita economica garantita e tassi di interesse a lungo termine piu' elevati Gli sviluppi qui previsti per Europa, Cina o Stati Uniti potrebbero forse non concretizzarsi. Tuttavia queste prospettive, riconducibili a un contesto geopolitico guerrafondaio e a una minore fluidita' del commercio globale, trasmettono un messaggio analogo a quello fornito dal mutamento delle principali tendenze strutturali negli ultimi anni: un contesto demografico meno favorevole agli investimenti e all'austerita' sui salari, un contesto geopolitico diventato sempre piu' belligerante anche prima del ritorno di Trump, un commercio mondiale gia' indebolito di fronte alle barriere doganali, e un contesto sociale meno favorevole alla produttivita'. Riconoscere questi mutamenti, e credere a cio' che osserviamo, significa intravedere un regime economico in cui l'inflazione torna a essere ciclica, dove la crescita economica diventa nuovamente un obiettivo politico dichiarato, e in cui i tassi di interesse nominali si normalizzano a livelli piu' alti. Questa convergenza tra tendenze attuali e di lungo periodo favorisce un'ampia e progressiva rotazione economica e dei mercati finanziari degli Stati Uniti verso il resto del mondo; una transizione dall'era delle Banche Centrali a quella della politica, dall'era dei tassi bassi per il mercato azionario a quella del potere d'acquisto per il ceto medio. L'indebolimento del dollaro conseguente a questa grande rotazione consentirebbe ai paesi emergenti di registrare una nuova ondata di sovraperformance, dopo la loro relativa apatia degli ultimi quindici anni. Donald Trump ' rende il resto del mondo nuovamente grande'. Dopotutto, i tempi non sono poi cosi' cupi.

