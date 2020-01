Carige: verso allargamento cda, prima applicazione nuovo quorum 'quota rosa' - FOCUS

Al genere meno rappresentato i due quinti dei posti (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 07 gen - Banca Carige sara' il primo caso di applicazione del nuovo quorum di 'quota rosa' nei cda delle quotate, introdotta con la manovra 2020 (in Gazzetta Ufficiale a fine anno che ha modificato il Testo Unico della Finanza) che sale dal precedente 30% al 40% dei componenti dei consigli di amministrazione. Lo si desume dalla lista depositata oggi dal Fitd, in vista dell'assemblea di fine gennaio, che presenta quattro donne nella lista di nove membri. L'indicazione ha anche un'altra conseguenza: diversamente dal previsto, il cda sara' molto probabilmente di 10-11 membri (11 era nella Carige pre-commissariamento) alla luce della lista di minoranza con due nominativi depositata da Cassa Centrale Banca (il Tuf prevede che almeno uno dei membri del cda sia espresso dalla lista di minoranza). Per la selezione dei candidati per il board Carige, il presidente del Fitd, Salvatore Maccarone, aveva spiegato che ci sarebbe stata un'interlocuzione con la capogruppo del credito cooperativo trentino, interlocuzione che, tuttavia, non ha prodotto la stesura di una lista unica Fitd-Ccb. Sara' quindi in assemblea che verra' proposto un cda a undici e sempre ai soci spettera' il compito di nominare il presidente (Vincenzo Calandra Bonaura) e il Vicepresidente (Angelo Barbarulo) mentre sara' il cda a nominare tra i suoi membri il consigliere delegato, il numero tre della lista Fitd: Francesco Guido.

Fon-Ggz

(RADIOCOR) 07-01-20 19:49:26 (0497) 5 NNNN