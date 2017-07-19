Carifermo: Traini (dg), 'siamo partner strategico imprese del calzaturiero'

la banca ha partecipato alle fiere milanesi del settore (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 27 set - Carifermo conferma il proprio ruolo di partner strategico del settore calzaturiero, uno dei piu' vitali per le Marche, regione di insediamento della banca di territorio. Lo indica il Direttore generale, Ermanno Traini, ricordando che Carifermo anche quest'anno ha partecipato alle fiere milanesi di settembre, il Micam e Lineapelle, punti di riferimento per il settore.

"La Banca - afferma - partecipa da sempre con la stessa convinzione: essere al fianco dei propri clienti, sostenendo le imprese del territorio, rafforzando le relazioni, con una consulenza che porti a soluzioni sartoriali e valorizzandone la capacita' di innovare, confrontandosi con i mercati. La nostra presenza vuole testimoniare continuita' e vicinanza alle aziende e ad un intero comparto che, nonostante le difficolta' del periodo, trova in questi momenti una vetrina di rilievo sia a livello nazionale che internazionale. Essere presenti oggi vuol dire crederci nell'accompagnare le imprese nelle sfide di domani: Carifermo continua a confermare cosi' il proprio ruolo di partner storico e strategico per il comparto calzaturiero e il suo indotto'.

