Carel: ricavi a 330,3 mln in I sem 2023 (+26%), utili a 40,3 mln (+15%)

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Padova, 3 ago - Cresce in tutti gli indicatori Carel, la multinazionale italiana del settore del condizionamento con sede nel Padovano e quotata al segmento Star di Borsa Italiana. I ricavi consolidati, in crescita a doppia cifra per il decimo trimestre consecutivo, raggiungono i 330,3 milioni di euro con un incremento del +26,4% rispetto al primo semestre del 2022 e sostanzialmente raddoppiano rispetto al 2020. A perimetro e a cambi costanti la crescita sarebbe stata del 13,9%.

L'ebitda consolidato si attesta a 72,6 milioni (inclusi 4,2 mln derivanti dal cambio di perimetro legato a diverse acquisizioni tra cui a marzo 2023 la neozelandese Eurotec, la statunitense Senva a settembre 2022, poco prima la tedesca Klingenburg) corrispondente al 22% dei ricavi (+29,4% sul primo semestre del 2022).

Il risultato netto consolidato raggiunge i 40,3 milioni, +15,7% rispetto a quello registrato nel primo semestre del 2022 mentre la Posizione finanziaria netta consolidata negativa e' 107,6 milioni (rispetto ai 95,8 mln euro al 31 dicembre 2022) inclusiva dell'effetto contabile legato all'applicazione dell'IFRS16 pari a Euro 32,8 milioni.

'Il gruppo - dichiara Francesco Nalini, Ad di Carel - guarda con fiducia e ottimismo ai prossimi trimestri che si preannunciano particolarmente sfidanti a causa del deterioramento dello scenario macroeconomico internazionale segnato da una spinta inflazionistica ancora rilevante e dalla politica monetaria restrittiva portata avanti principalmente dalla Fed e dalla Bce. Continueremo a lavorare con l'entusiasmo di sempre mantenendo l'innovazione tecnologica al centro della strategia di sviluppo, aiutati in questo dalla collaborazione con Kiona, societa' norvegese leader nella fornitura di soluzioni Software per l'ottimizzazione del consumo energetico e la digitalizzazione degli impianti di refrigerazione e degli edifici, con la quale e' stato firmato qualche giorno fa un accordo vincolante per l'acquisizione dell'82,4% del suo capitale sociale da parte di Carel'.

Col-ric

(RADIOCOR) 03-08-23 16:54:26 (0568) 5 NNNN