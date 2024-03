Capital Group: una poltrona per due, deglobalizzazione, filiere piu' lunghe e China Pluss - PAROLA AL MERCATO

di Bobby Esnard* (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 16 mar - Dopo vari decenni di crescente globalizzazione e interconnessione del mondo, il trend ha raggiunto il plateau dopo la crisi finanziaria, e ci sono segnali di un'imminente inversione di tendenza.

Possiamo chiamare questo fenomeno deglobalizzazione o prendere in prestito il termine coniato dal Fondo Monetario Internazionale 'slowbalisation', ma in ogni caso la pandemia ha evidentemente messo in luce un cambio di scenario per il commercio mondiale. Abbiamo esaminato tre principali fattori - frammentazione geopolitica, necessita' di filiere resilienti e concorrenza per scarse risorse - che stanno guidando la deglobalizzazione, attraverso quattro canali: produzione e commercio, investimenti esteri, frizione finanziaria e restrizioni tecnologiche.

A seguito del recente spostamento delle filiere legato alla strategia China Plus One, produzione e commercio sono stati al centro della scena; tuttavia, e' altrettanto importante analizzare altri canali per avere la percezione di cio' che il futuro potrebbe riservare. Cio' che emerge e' che, anche se lo spostamento della produzione potrebbe determinare un'evoluzione degli scambi commerciali, al momento nessun paese puo' eguagliare l'ampiezza dei vantaggi offerti dalla Cina, nonostante le crescenti voci su alcuni contendenti.

Produzione e commercio Come gia' detto, si e' delineato un trend di lungo periodo verso scambi commerciali meno globali e piu' regionali, che si e' acutizzato durante la pandemia. Tuttavia, per tutti i potenziali beneficiari del trasferimento della produzione dalla Cina c'e' un compromesso tra ampiezza, costi e vicinanza.

A prima vista, India e Messico sembrerebbero i destinatari piu' ovvi del crescente investimento nella strategia China Plus, poiche' entrambi presentano fattori fondamentali per il successo della produzione, come manodopera a basso costo e popolazione giovane. Tuttavia, l'andamento dei salari e la forza della logistica evidenziano le sfumature di questi paesi. Inizialmente l'India sembra offrire i piu' ampi vantaggi economici in tutti i settori e salari di produzione bassi, ma attualmente il salario per unita' di valore aggiunto non e' competitivo con la Cina (o con il Messico sotto questo aspetto) e risulta addirittura piu' alto di quello degli Stati Uniti.

Allo stesso tempo, il Messico offre vantaggi in termini di costi e ha dalla sua la vicinanza agli Stati Uniti, ma attualmente il potenziale del paese di diventare un hub manifatturiero mondiale e' limitato al di fuori di settori selezionati. Inoltre, al momento il Messico non dispone della solidita' logistica/delle infrastrutture necessaria per competere su scala globale.

Nel breve-medio termine, le filiere semplicemente si allungheranno intorno alla Cina e i mercati emergenti beneficiari entreranno a farne parte. Durante tale processo di transizione, sara' opportuno monitorare Brasile, Indonesia, Turchia e Vietnam, per i significativi vantaggi offerti in molteplici settori. Uno dei principali benefici offerti dagli ultimi due paesi e' la vicinanza rispettivamente a Unione Europea e Cina.

Investimenti esteri Passando al secondo canale, anche i modelli di investimento devono ancora indicare un chiaro successore del Dragone. A livello globale, gli investimenti diretti esteri (IDE) in percentuale del PIL hanno raggiunto il picco intorno al periodo della crisi finanziaria: gli investimenti in Cina hanno raggiunto il plateau leggermente prima, all'inizio degli anni Duemila, poco dopo l'ingresso del paese nell'Organizzazione del Commercio Mondiale e a seguito dei rapidi afflussi nella manifattura. Tuttavia, in termini assoluti, Stati Uniti e Cina continuano a dominare i flussi globali.

India e Messico registrano trend positivi nelle classifiche sugli IDE, ma non (ancora) sufficienti da poterli considerare come attori strategici a lungo termine. Negli ultimi decenni l'India e' stata sotto investita e, nonostante gli IDE si stiano aumentando, gli investimenti netti sono sostanzialmente invariati rispetto alle dimensioni dell'economia. Durante il progressivo sviluppo del paese, monitoreremo flussi, crescita delle infrastrutture e miglioramento dei costi derivante da rafforzamento della logistica e trasferimento di tecnologie dalle multinazionali.

Per quanto riguarda il Messico, il 50% degli investimenti esteri nel paese e' destinato a settori che producono beni di esportazione legati agli Stati Uniti. E' importante cercare di individuare possibili effetti positivi come, ad esempio, miglioramenti relativi a una logistica piu' universalmente applicabile o crescita in altri settori di supporto per creare un ecosistema manifatturiero piu' completo.

Oltre a India e Messico, ci sono altri paesi che registrano una crescita degli IDE che vale la pena monitorare, come Repubblica Ceca, Malaysia, Filippine e Vietnam. Abbiamo esaminato una serie di indicatori di momentum all'interno dei dati sugli IDE globali per individuare i potenziali beneficiari: flusso di IDE annuo, CAGR (tasso annualizzato di crescita composto) del flusso e dello stock di IDE e quota degli IDE mondiali. I paesi evidenziati sono stati tra quelli che hanno superato almeno due selezioni in cui abbiamo potuto individuare anche potenziali vantaggi economici.

*Economista di Capital Group.

