Capital Group: sfruttare i cambiamenti generazionali nell'economia globale - PAROLA AL MERCATO -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 15 set - 2. La 'terza ondata' di innovazione sanitaria A nostro avviso stiamo entrando in un'epoca d'oro per l'innovazione in campo sanitario, che probabilmente godra' di venti di coda pluridecennali. Alla base vi e' un sostanziale incremento nel numero di nuove piattaforme di sviluppo farmaci, che dovrebbe accelerare il ritmo dell'innovazione e della scoperta di nuovi medicinali.

Pur avendo assistito a un enorme progresso nella medicina degli ultimi 100 anni, alcune delle malattie piu' comuni e progressive rimangono ancora senza trattamenti efficaci.

Tuttavia, grazie ai progressi nel campo del sequenziamento genomico e dell'elaborazione dati, le societa' farmaceutiche possono ora ricercare, sviluppare e applicare interventi specifici e mirati in quella che riteniamo sara' la 'terza ondata' dell'innovazione biofarmaceutica. a confluenza di queste tecnologie e il ritmo dell'innovazione stanno gettando le basi per la gestione di patologie importanti (ma ad oggi in gran parte incurabili) su scala globale, tra cui l'obesita', il cancro, il deficit cognitivo e il dolore.

La prima ondata d'innovazione era incentrata principalmente sulla chimica - semplici composti e piccole molecole creati in laboratorio, utilizzati per il trattamento delle malattie e patologie piu' comuni. La seconda ondata e' passata dalla chimica principalmente inorganica alla chimica organica con lo sviluppo di grandi molecole o terapie basate su proteine per la gestione di patologie piu' complesse tra cui diabete, cancro, deficit immunitari e coaguli sanguigni. Questi farmaci sono molto piu' efficaci e hanno meno effetti collaterali rispetto alle piccole molecole, grazie all'effetto mirato sui tessuti.

Oggi siamo all'inizio della terza ondata - l'era genetica - che potrebbe rivoluzionare il settore sanitario. Le innovazioni in atto aiutano a comprendere meglio la genetica e portano alla creazione di interventi altamente mirati per gestire un'ampia gamma di malattie genetiche. Esempi di questi trattamenti includono l'interferenza di RNA (RNAi), la terapia genetica e l'editing genetico.

3.Il rinascimento dell'industria Per gran parte dei 15 anni post-CFG, caratterizzati da tassi di interesse e rendimenti obbligazionari estremamente ridotti, gli investitori si sono focalizzati sulle societa' 'growth' in particolar modo gli innovatori e i disruptor digitali a ridotto impiego di asset e hanno perlopiu' ignorato le societa' industriali piu' cicliche della old economy che producono beni fisici. Vi sono tuttavia segnali di un 'rinascimento dell'industria' trainato da diversi trend pluriennali che stanno preparando il terreno per un superciclo di spesa in conto capitale che manca da decenni, che potrebbe trainare gli utili di diverse societa' industriali ben posizionate per numerosi anni a venire.

Questi trend comprendono la transizione energetica, la sicurezza energetica, la costruzione di centri dati, la maggiore spesa per la difesa in un contesto di rischio geopolitico crescente e il desiderio di riconfigurare le catene di fornitura globali. Essenzialmente, i produttori ciclici della old economy potrebbero divenire catalizzatori critici della nostra economia futura e, nel processo, trasformarsi in societa' a crescita secolare.

Le societa' meglio posizionate per affrontare questi cambiamenti Un sottoinsieme di societa' che si e' rivelato particolarmente efficace nel rispondere al cambiamento e' rappresentato dalle multinazionali, imprese globali tipicamente ben attrezzate per affrontare incertezze e cambiamenti rivoluzionari. La maggior parte di esse dispone di management team solidi ed esperti, capaci di affrontare contesti diversi, addirittura ostili. Sono inoltre abituate a operare in tutto il mondo, e riescono ad avere successo rispondendo efficacemente alla concorrenza locale.

Un contesto imprevedibile gioca spesso a favore delle multinazionali, che hanno le competenze e le risorse per adattarsi rapidamente. Se consideriamo l'evoluzione del commercio, ad esempio, piu' grande e' l'azienda piu' facile sara' per la stessa riconfigurare i canali di approvvigionamento, la sede produttiva e il punto vendita finale.

