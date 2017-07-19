Capital Group: scenari di un mondo frammentato - PAROLA AL MERCATO

di Tom Cooney * (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 14 set - Il mondo si trova a un bivio geopolitico. Gli Stati Uniti, uno dei principali pilastri dell'ordine globale, hanno iniziato a interrogarsi sulle ipotesi alla base di questo sistema.

Sebbene l'ordine globale abbia iniziato a disfarsi dopo la crisi finanziaria del 2008, le successive amministrazioni statunitensi - inclusa quella del Presidente Biden - hanno cercato di mantenere lo scenario esistente attraverso alleanze tradizionali. Questo percorso ha subito una brusca deviazione con l'inizio del secondo mandato del Presidente Trump. Nel giro di qualche settimana, la sua amministrazione ha evidenziato una svolta decisiva, basata sul riequilibrio dell'impegno per la difesa e la revisione dei sistemi commerciali e finanziari.

Questa svolta strategica sembra destinata ad avere conseguenze durature, indipendentemente dalle future trasformazioni politiche negli Stati Uniti. Rinunciando agli strumenti di soft power, gli USA potrebbero affidarsi maggiormente alle altre potenze per avvicinarsi ai loro obiettivi. Anche la Cina e la Russia, che per molto tempo hanno espresso il proprio disappunto verso l'ordine liberale guidato dall'Occidente, utilizzano i loro mercati e le forze armate per indirizzare le dinamiche globali a proprio favore.

Se da un lato molte nazioni europee continuano a sostenere i diritti umani e i valori democratici, l'assenza di una leadership statunitense coerente rende piu' difficile presentare questi ideali come globalmente coesivi.

Un quadro di riferimento per un futuro incerto L'ordine globale si sta frammentando intorno a due assi principali: il potere economico e quello militare. Sul fronte economico, il mondo potrebbe propendere per negoziazioni tattiche o per un isolamento consolidato. In un contesto negoziale, i dazi sono usati come leva ma rimangono gestibili, i flussi di capitale restano solidi e le catene di fornitura globali si adattano attraverso il friendshoring.

Per contro, un mondo che si isola e' caratterizzato dal fallimento dei negoziati, da dazi permanenti, blocchi commerciali di ritorsione, gravi interruzioni dei movimenti di merci e capitali e una maggiore minaccia allo status del dollaro come valuta di riserva globale.

Da un punto di vista militare, lo spettro va da alleanze di lunga data e deterrenti strategici a dimostrazioni di influenza piu' assertive. In scenari di cooperazione globale - come il contesto internazionale che ha in gran parte caratterizzato i sei-sette decenni precedenti - alleanze come l'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO) restano stabili, i conflitti vengono risolti attraverso l'impegno multilaterale e la diplomazia assume un ruolo centrale nell'attenuazione delle tensioni. In questo contesto, i leader potrebbero adottare un approccio piu' moderato alle rivendicazioni e agli interessi internazionali.

Parallelamente, gli Stati Uniti potrebbero sostenere gli sforzi per promuovere la de-escalation e il dialogo.

In uno scenario meno collaborativo, tuttavia, le grandi potenze potrebbero cercare di affermare i propri interessi con mezzi piu' diretti - con la possibile occupazione di aree strategiche, l'intensificazione di dispute regionali e un maggior rischio di proliferazione delle armi. In un mondo come questo, l'efficacia delle istituzioni multilaterali come le Nazioni Unite potrebbe essere messa in discussione, rievocando precedenti storici in cui le strutture di governo globali faticavano a mantenere la propria influenza.

Queste dinamiche si combinano a formare quattro diversi esiti geopolitici, ciascuno dei quali ha implicazioni profonde per la stabilita' globale, l'integrazione economica e le norme che disciplinano l'impegno internazionale.

* International Policy Advisor di Capital Group.

red-

(RADIOCOR) 14-09-25 13:30:51 (0263) 5 NNNN