Capital Group: scenari di un mondo frammentato - PAROLA AL MERCATO -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 14 set - Battaglia commerciale: lo scenario della battaglia commerciale e' caratterizzato da dazi elevati, restrizioni all'esportazione di tecnologia e altre misure protezionistiche che accelererebbero l'isolamento economico e lo spostamento delle filiere. Gli Stati Uniti collaborano con altri paesi per limitare i rischi e diversificare le loro economie. Grandi potenze come gli Stati Uniti e la Cina si scontrano sul piano tecnologico e commerciale.

Grandi accordi: in questo scenario, la diplomazia prevale e le alleanze sopravvivono. Mini accordi commerciali potrebbero soddisfare il Presidente Trump, con moderati aumenti dei dazi. Gli Stati Uniti si riavvicinano alla NATO/all'Europa, e le tensioni tra USA e Cina sono gestibili. Questo e' lo scenario piu' clemente e in genere e' positivo per i mercati azionari e l'economia.

Grandi potenze: le grandi potenze riconoscono le sfere d'influenza regionali ed evitano il conflitto reciproco. Le minacce commerciali si attenuano e resta solo una divisione ordinata dei poteri. Sarebbe un po' come tornare all'epoca degli imperi, in cui le grandi potenze coloniali dividevano il mondo in sfere d'influenza, vincolate a patti reciproci di non aggressione.

Nazionalismo assertivo: questo scenario si contrappone a quello piu' clemente ed e' caratterizzato da una guerra commerciale globale e da un maggiore utilizzo dei poteri forti per gestire gli aspetti di sicurezza, con il potenziale rischio di scontri militari tra le grandi potenze.

Prevedibilmente, questo avrebbe effetti negativi sui mercati e sulle economie.

Investire in un mondo che cambia Le implicazioni macroeconomiche riflettono quattro diversi scenari, definiti dalle dinamiche geopolitiche ed economiche.

La prospettiva piu' inclemente, il Nazionalismo assertivo, implica l'assenza di crescita, tassi di interesse vicini a zero, un forte deficit fiscale e un dollaro piu' debole, mentre le valute concorrenti e l'oro guadagnano terreno.

Lo scenario della Battaglia commerciale potrebbe creare condizioni che preludono a un contesto di stagflazione.

L'aumento dei dazi potrebbe contribuire a pressioni inflazionistiche, spingendo la Federal Reserve ad aumentare i tassi di interesse nonostante la crescita modesta, la disoccupazione elevata e il forte deficit fiscale.

Nello scenario del Ritorno delle grandi potenze, i governi gestiscono ingenti deficit fiscali e tollerano un'inflazione elevata, dando la priorita' all'influenza geopolitica e al controllo regionale. Nonostante queste pressioni, la crescita globale rimane relativamente resiliente, sostenuta da un commercio a blocchi e da investimenti strategici.

Lo scenario dei Grandi accordi prevede un contesto globale piu' stabile, in cui la diplomazia prevale, la crescita resta relativamente solida, l'inflazione rimane moderata e il dollaro mantiene la sua forza.

* International Policy Advisor di Capital Group "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".

