Capital Group: rimettere la volatilita' di mercato nella giusta prospettiva - PAROLA AL MERCATO -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 19 apr - 3. I mercati ribassisti hanno una durata relativamente breve Dal 1949 si sono verificati 11 periodi in cui l'indice S&P 500 ha registrato ribassi pari o superiori al 20%. Sebbene il calo medio del 33% registrato durante questi cicli sia difficile da sopportare, perdersi il rendimento medio del 265% dei mercati rialzisti potrebbe rivelarsi ben peggiore.

I mercati ribassisti sono in genere piu' brevi di quelli rialzisti, con una durata media di 12 mesi. Anche se puo' sembrare un'eternita', non e' niente se paragonata al mercato rialzista medio, che dura 67 mesi.

Nell'attuale contesto, la chiusura dello Stretto di Hormuz aumenta il rischio di recessione a causa della sua importanza come passaggio vitale per un quinto del petrolio mondiale.

L'aumento dei costi energetici potrebbe pesare sulle imprese e sui consumatori, riducendo il potenziale di guadagno per molte aziende. Eppure in passato l'economia ha gia' sorpreso al rialzo e al momento e' troppo presto per dire se si verifichera' una diffusa perdita di posti di lavoro, tratto distintivo di una recessione.

4. Le obbligazioni possono offrire equilibrio nei momenti di maggiore necessita' Attualmente, i mercati sono concentrati sui potenziali shock inflazionistici legati a un'interruzione dell'approvvigionamento mondiale di petrolio piuttosto che sulla possibilita' a piu' lungo termine di un calo della crescita. Gli Stati Uniti potrebbero rivelarsi meno sensibili alle pressioni inflazionistiche derivanti da uno shock dei prezzi dell'energia rispetto ad altri Paesi, dando alla Fed spazio per rispondere alle sfide di crescita che potrebbero derivare dall'aumento dei prezzi dell'energia. Da parte sua, la Fed probabilmente bilancera' i tagli dei tassi con le pressioni inflazionistiche derivanti dalle incertezze geopolitiche, quindi i tagli potrebbero concretizzarsi piu' lentamente in assenza di una recessione economica piu' marcata.

Poiche' i rendimenti sono oggi piu' elevati a seguito del ciclo di rialzi dei tassi della Fed nel 2022, le obbligazioni dispongono di un margine di reddito piu' ampio per aiutare ad assorbire la volatilita' dei prezzi in caso di aumento dei tassi. Inoltre, dato che le obbligazioni offrono un solido potenziale di reddito, gli investitori potrebbero essere in grado di assumersi meno rischi con le obbligazioni di alta qualita', pur soddisfacendo le loro aspettative di rendimento.

5. Mantenere il capitale investito si rivela vincente per gli investitori a lungo termine Prendiamo ad esempio i dazi su larga scala imposti dal presidente Trump su quasi tutti i principali partner commerciali degli Stati Uniti nella primavera del 2025.

L'indice S&P 500 ha registrato un calo del 18,7% rispetto al picco raggiunto a febbraio, poiche' gli investitori hanno temuto che l'economia globale potesse entrare in una fase di profonda recessione. Tali preoccupazioni si sono poi attenuate grazie agli accordi commerciali e alla continua resilienza economica. Alla fine dell'anno, l'indice S&P 500 ha recuperato terreno, chiudendo con un rialzo del 17,9%.

Le flessioni di mercato possono essere difficili da sostenere, ma anziche' affidarsi al market timing, gli investitori farebbero bene a mantenere il capitale investito.

Per affrontare la volatilita' del mercato, dovrebbero puntare alla diversificazione tra azioni e obbligazioni, valutando periodicamente la loro tolleranza al rischio in caso di volatilita' elevata. Anche se questa volta potrebbe sembrare diverso, nel corso della storia i mercati hanno dimostrato di saper reagire con resilienza di fronte a guerre, pandemie e crisi di altra natura.

*Economista di Capital Group "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

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(RADIOCOR) 19-04-26 08:13:03 (0047) 5 NNNN