Capital Group: quali sono le condizioni necessarie per un indebolimento duraturo del dollaro? - PAROLA AL MERCATO

di Jens Sondergaard* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 08 giu - A piu' di un mese di distanza dal 'Liberation Day', il dollaro mostra segni di stabilizzazione, pur continuando a perdere terreno rispetto alla maggior parte delle valute dei mercati sviluppati ed emergenti. Anche se la narrativa attuale sull'andamento del dollaro puo' apparire poco chiara, e' possibile analizzare alcuni fattori chiave per comprendere se ci troviamo davvero di fronte a una fase di debolezza prolungata.

I cicli del dollaro sono stati generalmente molto lenti (l'ultimo e' durato 10-15 anni); a nostro avviso, per assistere a una fase di indebolimento strutturale e duraturo della valuta statunitense, sarebbe necessario un marcato rallentamento della crescita negli Stati Uniti oppure un significativo recupero della crescita tendenziale nel resto del mondo.

Un potenziale fattore di rischio per la crescita statunitense potrebbe derivare dall'incertezza legata alle politiche economiche. Non sono tanto i dazi, di per se', a indebolire la valuta del Paese che li impone, quanto la loro imprevedibilita', che rende le imprese restie a prendere decisioni d'investimento a lungo termine. Alcuni segnali di rallentamento dello slancio di crescita statunitense sono gia' visibili, sebbene i rischi di una recessione siano diminuiti dopo le negoziazioni con la Cina. Il divario di crescita tra Stati Uniti ed Europa e' in fase di riduzione nel 2025. Tuttavia, per determinare una vera inversione del ciclo rialzista del dollaro, sarebbe necessario un cambiamento piu' netto nel trend di crescita relativa.

In linea generale i tassi europei si sono attestati su livelli ridotti a causa di una stagnazione secolare, ma il recente annuncio dello stimolo in Germania, unitamente al piano dell'UE di incrementare la spesa per la difesa, dovrebbe gettare le basi per una migliore integrazione e una crescita piu' rapida nei prossimi anni. Detto questo, non e' chiaro se la spesa per la difesa in Germania inneschera' una crescita strutturale piu' ampia in Europa - e in ogni caso, potrebbero volerci degli anni.

L'impatto della propensione al rischio/momentum Anche se la propensione al rischio degli investitori e il momentum in genere influenzano i movimenti delle valute nel breve periodo, la loro rilevanza e' aumentata con la liberalizzazione globale dei conti di capitale, che ha portato a un'espansione dei flussi di capitale rispetto ai flussi commerciali. Negli ultimi dieci anni la domanda globale di azioni statunitensi, soprattutto nel settore tecnologico, ha sostenuto la forza del dollaro. Una quota significativa di capitali proveniva da Europa e Giappone, regioni caratterizzate da tassi di interesse ridotti, da una crescita economica lenta e da politiche sfavorevoli per gli investitori.

I redimenti robusti degli asset statunitensi hanno inoltre attirato gli investitori passivi, ad esempio i fondi sovrani, e ridotto i deflussi di capitali dagli USA verso i mercati emergenti. Nelle fasi di maggiore avversione al rischio, gli investitori hanno inoltre cercato rifugio nei Treasury statunitensi (UST). All'inizio del secondo mandato Trump, si ipotizzava che misure come i dazi e i tagli fiscali potessero sostenere il dollaro, ma l'avvio della guerra commerciale, contestualmente al repricing dei titoli tech, ha invece indebolito fortemente la valuta.

Dall'annuncio della riduzione dei dazi USA-Cina, l'Indice S&P 500 ha recuperato quasi interamente le perdite archiviate dal Liberation Day, ma il dollaro rimane relativamente debole.

Sta probabilmente prendendo forma una progressiva chiusura dei 'carry trade in stile ME': gli eventi politici inducono gli investitori con posizioni in leva su asset statunitensi non coperti dal rischio di cambio (FX) a riconsiderare le loro prospettive di rendimento orientandosi verso portafogli piu' diversificati. Partendo da un'ampia esposizione agli asset in dollari e da valutazioni elevate, questo processo potrebbe protrarsi nel tempo.

*Analista valutario di Capital Group.

