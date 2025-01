Capital Group: prospettive contrastanti al di fuori degli Stati Uniti - PAROLA AL MERCATO

di Jared Franz* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 19 gen - Mentre l'inflazione si attenua e le banche centrali di tutto il mondo tagliano i tassi di interesse, le prospettive per l'economia globale restano decisamente contrastanti. Come negli ultimi anni, gli Stati Uniti e l'India continuano a guidare l'attivita' economica globale, mentre le economie piu' deboli di Europa e Cina cercano di stimolare la crescita.

Con i mercati del lavoro statunitensi in buona salute, la crescita degli utili solida e l'incremento degli investimenti delle imprese, il Fondo Monetario Internazionale (FMI) ha recentemente alzato al 2,2% le previsioni di crescita economica degli Stati Uniti nel 2025. Questa previsione ha compensato le revisioni al ribasso per altri Paesi avanzati, comprese le maggiori economie europee. La Cina, invece, continua a lottare con una flessione del settore immobiliare e con le preoccupazioni per l'intensificarsi della guerra commerciale dopo la vittoria del presidente eletto Donald Trump.

Gli Stati Uniti godono di numerosi venti di coda a livello economico, industriale e aziendale. Il Giappone sta beneficiando di alcuni venti di coda. Sia l'Europa che la Cina stanno affrontando dei veri e propri venti contrari.

Il ciclo economico statunitense sta invecchiando al contrario Invece di muoversi attraverso il tipico ciclo economico a quattro fasi che ha caratterizzato il secondo dopoguerra, l'economia sembra passare dalla fine del ciclo a quella intermedia, evitando cosi' una recessione.

Un'economia di meta' ciclo e' generalmente caratterizzata da un aumento degli utili aziendali, da un'accelerazione della domanda di credito, da un'attenuazione delle pressioni sui costi e da un orientamento verso una politica monetaria neutrale. Storicamente, i periodi di meta' ciclo hanno fornito un contesto favorevole alle azioni. Come sempre, e' importante riconoscere che i risultati del passato non sono predittivi dei risultati dei periodi futuri. Tuttavia, se l'economia statunitense continuera' a crescere in modo robusto, i mercati potrebbero trarne giovamento.

*Economista di Capital Group.

