Capital Group: prospettive contrastanti al di fuori degli Stati Uniti - PAROLA AL MERCATO -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 19 gen - Nei mercati al di fuori degli Stati Uniti, le divergenze sono maggiori.

Alcuni punti luminosi, tra cui l'India, sono destinati a guidare il mondo, generando alcuni dei tassi di crescita piu' elevati. L'India sta beneficiando di un cambiamento post-pandemia nelle catene di approvvigionamento globali, aumentando la sua base produttiva di telefoni cellulari, elettrodomestici e prodotti farmaceutici, tra le altre cose.

Nel frattempo, l'economia europea continua a oscillare tra espansione e contrazione, appesantita dalla guerra in Ucraina, dagli alti prezzi dell'energia e dagli stretti legami con la lenta economia cinese. In risposta, la Banca Centrale Europea (BCE) ha iniziato a tagliare i tassi di interesse quest'anno, prima della Federal Reserve (Fed) statunitense, nella speranza di rilanciare l'economia dell'eurozona.

In Cina, il governo ha lanciato un massiccio programma di stimolo volto a contrastare la debolezza cronica del mercato immobiliare e il rallentamento della produzione industriale.

Ma sul ruolo della Cina nel commercio internazionale incombono nubi oscure, dal momento che la nuova amministrazione Trump ha dichiarato di voler aumentare i dazi sulle importazioni cinesi.

Investire in un ciclo di riduzione dei tassi Ad alimentare le aspettative di crescita economica, le principali banche centrali mondiali - la Fed, la BCE e la Banca Popolare Cinese - si sono impegnate ad allentare la politica monetaria negli ultimi mesi del 2024.

Dei sette cicli di allentamento della Fed dal 1984, tre si sono verificati al di fuori di una recessione. Durante questi cicli non recessivi, l'indice S&P 500 ha registrato un rendimento medio del 27,9% dal primo all'ultimo taglio, con la maggior parte dei settori che hanno registrato guadagni a due cifre. Sulla base di questi risultati, la storia suggerisce che i tagli dei tassi quando l'economia era in crescita sono stati un vantaggio per gli investitori azionari statunitensi.

