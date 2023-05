Capital Group: perche' la prossima ripresa economica sara' piu' forte del previsto - PAROLA AL MERCATO

di Jared Franz* (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 29 mag - L'aggressiva campagna di rialzi dei tassi d'interesse della Federal Reserve statunitense, volta a contrastare la persistente inflazione, ha aumentato il rischio di recessione. Le recenti turbolenze del settore bancario, che probabilmente daranno luogo a un inasprimento delle condizioni del credito, potrebbero aumentare tale rischio.

Gli Stati Uniti sono gia' in recessione? Riteniamo di essere in procinto di una recessione. Con un'inflazione ancora superiore all'obiettivo del 2% della Fed e un mercato del lavoro rigido, la banca centrale ha ancora molto lavoro da svolgere. Alla luce dei recenti dissesti bancari, riteniamo che la Fed potrebbe adottare un approccio piu' moderato agli aumenti dei tassi, pur restando pronta a rialzarli finche' l'inflazione non rallentera' ulteriormente.

Al momento prevediamo un calo dell'1,0% del prodotto interno lordo (PIL), ovvero quella che verrebbe considerata una "lieve" recessione. Questo non significa sminuire l'impatto della recessione sugli individui. Le recessioni, per quanto lievi, possono essere dolorose.

L'indebolimento del mercato immobiliare e' un altro fattore di rischio. A marzo le vendite sono diminuite e i prezzi delle abitazioni sono scesi per il secondo mese consecutivo.

Tuttavia, ci aspettiamo che i prezzi possano subire un ulteriore ribasso del 10%, per poi riprendere slancio. Cio' contribuira' a limitare l'eventuale deterioramento dei bilanci delle famiglie, che potrebbe fornire impulso alla fiducia dei consumatori.

La prossima ripresa sara' piu' forte o piu' debole di quelle precedenti? Se ci sara', crediamo che la ripresa sara' piu' forte rispetto ai cicli precedenti per due ragioni. In primo luogo, potrebbe non essere necessaria una riduzione della leva finanziaria su larga scala come e' avvenuto durante la crisi finanziaria globale.

In secondo luogo, il settore del consumo statunitense e' forte rispetto ai cicli passati. Mercati del lavoro sani, crescita dei salari e ricchezza delle famiglie dovrebbero essere catalizzatori fondamentali per una ripresa piu' robusta.

Certo, il mercato del lavoro USA si e' indebolito di recente e una recessione di qualsiasi entita' fara' probabilmente aumentare la disoccupazione dato che le societa' annunciano licenziamenti. Tuttavia, ha mostrato una forza costante, con 236.000 posti di lavoro in piu' a marzo. Perche'? I cambiamenti strutturali nei mercati del lavoro hanno modificato le dinamiche della domanda e dell'offerta di lavoro.

Con il rallentamento dell'economia, la disoccupazione aumentera' ancora, ma crediamo che raggiungera' un picco di circa il 5,0% per poi diminuire piu' rapidamente di quanto accaduto nei precedenti cicli economici.

Quali altri fattori potrebbero sostenere una ripresa trainata dai consumatori? Prevediamo che una moderazione dell'inflazione sosterra' ulteriormente la forza dei consumatori. Anche se ci vorra' del tempo prima che la Fed riporti l'inflazione al suo obiettivo del 2,0%, riteniamo che sara' contenuta attorno al 3,0%. Un'inflazione contenuta probabilmente aumentera' la fiducia dei consumatori. E se i salari si mantengono alti, la sensazione e' quella di un vero e proprio aumento salariale.

Prevediamo inoltre che entro il 2025 l'inflazione si avvicinera' al 2,0%-2,5%.

Pensiamo che assisteremo anche a incrementi della produttivita' grazie all'automazione e alla crescente diffusione dell'intelligenza artificiale. Cio' potrebbe costituire uno stimolo per l'economia, contribuendo a gestire l'aumento del costo del lavoro. Detto questo, non ci aspettiamo che questi aumenti di produttivita' compensino le esigenze di assunzione nel breve e medio periodo.

Prevediamo inoltre che la domanda di alloggi si intensifichera' una volta usciti dalla recessione. I cambiamenti demografici e l'aumento dei nuclei familiari (un gruppo di persone che intendono vivere insieme) suggeriscono una probabile ripresa della domanda di alloggi. Ci aspettiamo che la diffusione del lavoro a distanza favorisca la domanda di sviluppo di abitazioni anche nei sobborghi, nelle aree extraurbane e nelle citta' di seconda fascia.

Cosa significa per gli investitori? I solidi fondamentali del mercato del lavoro, i bilanci delle famiglie e un'inflazione moderata potrebbero portare, secondo le nostre stime, a una crescita del 3,0% nel settore dei beni di consumo statunitense. Questo dato e' essenziale perche' i consumatori rappresentano circa il 67% dell'economia USA. E' importante precisare che una recessione causera' una certa contrazione del mercato del lavoro ma prevediamo che quest'ultimo registrera' una ripresa.

La solidita' dei salari e la fiducia dei consumatori potrebbero stimolare la spesa al consumo, dando impulso a una serie di settori, tra cui quello dei viaggi e del tempo libero. Inoltre, la ripresa del mercato immobiliare potrebbe fornire la spesa edilizia nonche' quella per altri beni durevoli, come gli elettrodomestici.

In passato, il mercato azionario ha sempre avuto la tendenza ad anticipare le riprese, precedendo qualsiasi svolta dell'economia.

*Economista di Capital Group "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".

