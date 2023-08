Capital Group: perche' l'R-star potrebbe salire - PAROLA AL MERCATO

di Jared Franz * (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 04 ago - Per definizione, R-star e' il tasso naturale di interesse che non ha effetti espansionistici ne' contrazionistici sull'economia, quando la stessa e' alla piena occupazione. Se la banca centrale fissa il suo tasso di riferimento al di sotto di R-star, la sua politica monetaria e' accomodante. In altre parole, il livello dei tassi di interesse reali rispetto a R-star rappresenta le intenzioni della Fed in materia di politica monetaria, ossia se la stessa debba stimolare, raffreddare o non influenzare in maniera rilevante l'economia e i mercati finanziari. R-star puo' cambiare.

Fattori come la composizione della forza lavoro, la produttivita' della manodopera, gli investimenti e l'innovazione influiscono sul suo livello, perche' determinano la velocita' con cui l'economia puo' crescere senza generare inflazione. Ad esempio, con una migliore produttivita' o maggiori investimenti l'economia dovrebbe avere la capacita' di crescere piu' rapidamente senza effetti inflazionistici. Ci sono alcuni fattori economici che influiscono su R-star: 1. Le dinamiche demografiche potrebbero cambiare Le dinamiche demografiche influenzano i tassi reali in funzione dei loro effetti sulla crescita, i risparmi e le tendenze di investimento. Il buonsenso suggerisce che, quando l'aspettativa di vita aumenta e le reti di previdenza sociale tradizionali rimangono incerte, i lavoratori tendono a risparmiare di piu'. Inoltre, nella previsione di vivere piu' a lungo, i pensionati potrebbero spendere di meno nella fase iniziale. Piu' risparmi e meno spese possono tradursi in un rallentamento della crescita e un calo degli investimenti. In ragione di queste dinamiche, negli ultimi 40 anni i fattori demografici hanno spinto R-star al ribasso.

Potremmo tuttavia essere vicini a un punto di svolta. Gli USA e le altre nazioni sviluppate stanno passando da una popolazione in fase di invecchiamento a una popolazione anziana: circa il 17% degli americani ha piu' di 65 anni e la percentuale dovrebbe salire al 21% entro il 2030. Con l'avanzare dell'eta', i pensionati risparmieranno di meno e spenderanno di piu' in assistenza, ospedali, case di cura e altri servizi. Questo potrebbe generare forze demografiche che interromperanno o addirittura eroderanno i risparmi e stimoleranno al contempo l'investimento in altri segmenti dell'economia, favorendo l'aumento di R-star.

2. Si prevede un aumento della spesa pubblica La spesa e il debito pubblico hanno un ruolo importante.

Essenzialmente, contraendo dei prestiti per le spese pubbliche, il governo prende i risparmi delle famiglie e li spende, e questo tende a spingere al rialzo i tassi reali. In linea generale, l'aumento di un punto percentuale nel rapporto tra debito federale e prodotto interno lordo (PIL) puo' far salire R-star di tre punti base. Nell'ultimo decennio, il debito pubblico del governo USA e' passato dal 70% del PIL del 2012 al 97% del 2022, pari a un incremento di R-star di circa 80 punti base.

3. Gli investimenti in fabbriche, magazzini, filiere potrebbero aumentare La pandemia, le tensioni tra Stati Uniti e Cina e la guerra tra Russia e Ucraina hanno posto l'accento sulla necessita' di creare filiere affidabili e sull'autosufficienza interna.

Le aziende stanno cercando di avvicinare le operazioni ai mercati finali o di creare ridondanze, e questo potrebbe innescare una nuova ondata di investimenti in infrastrutture fisiche, dai magazzini industriali alle fabbriche d'avanguardia, dalle celle frigorifere ai trasporti.

4. Incremento della produttivita' in vista I trend di produttivita' si muovono in cicli di 10 o addirittura 20 anni. Dopo la crisi finanziaria globale, l'economia USA ha evidenziato un forte ridimensionamento della produttivita', seguito da un marcato crollo sull'onda della pandemia. Ma potremmo essere all'inizio di un lungo periodo di rialzi trainati dalla tecnologia. L'ascesa dell'intelligenza artificiale generativa (IA) come ChatGPT sta iniziando ad automatizzare i processi in modo da aumentare la produttivita' dei lavoratori. A nostro avviso si tratta della fase iniziale di un profondo cambiamento che dovrebbe rafforzare la capacita' dei lavoratori, con possibilita' di incrementare la crescita del PIL senza spingere al rialzo l'inflazione. I benefici dell'applicazione dell'IA tenderebbero a ridurre R-star. Dall'altra parte l'ascesa dell'IA e delle altre tecnologie puo' richiedere maggiori investimenti, che a loro volta dovrebbero innescarne degli altri nei settori che ampliano la loro quota di mercato utilizzando tali innovazioni. Secondo alcune stime, quest'anno la spesa globale in hardware, software e servizi legati all'IA raggiungera' circa USD 154 miliardi e potrebbe arrivare a USD 300 miliardi entro il 2026. E ogni dollaro investito contribuirebbe a far salire R-star.

Gli investimenti diretti possono ad esempio comprendere l'acquisto di piu' microchip e hardware per cloud computing.

Emergera' probabilmente una domanda di chip piu' potenti ed efficienti, che trainerebbe gli investimenti negli stabilimenti produttivi. Gli investimenti piu' ampi potrebbero includere robot per magazzini e nuovi stabilimenti per auto elettriche.

