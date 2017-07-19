Capital Group: perche' l'economia statunitense e' cosi' resiliente? - PAROLA AL MERCATO

di Jared Franz * (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 20 set - L'economia degli Stati Uniti si trova a un bivio. Si stanno formando delle crepe e la crescita sta rallentando, poiche' le politiche tariffarie incidono negativamente sulle assunzioni e frenano la spesa dei consumatori. D'altra parte, l'intelligenza artificiale generativa sta determinando un aumento della produttivita'. La domanda e': l'AI puo' colmare le crepe nell'economia statunitense? Gli ostacoli derivanti dalle restrizioni commerciali sono reali, ma i vantaggi offerti dall'intelligenza artificiale potrebbero essere ancora piu' significativi. Prevediamo che la crescita del PIL rallentera' all'1% o meno nella seconda meta' del 2025, ma non ci aspettiamo una recessione. Infatti, il megatrend dell'intelligenza artificiale potrebbe diventare un vantaggio strutturale e accelerare la crescita nel 2026 e nel 2027.

1- Gli investimenti nell'intelligenza artificiale hanno superato quelli dell'era delle dot-com Le aziende tech hanno investito centinaia di miliardi di dollari nell'intelligenza artificiale, nonostante le preoccupazioni sui futuri ritorni sugli investimenti. La maggior parte di tale spesa e' stata destinata alla costruzione di data center ad alto consumo energetico. Il boom ha avvantaggiato alcune aziende che operano nel settore dei semiconduttori, dell'industria e della produzione di energia. Naturalmente, tutte queste spese sollevano una domanda: ci stiamo dirigendo verso una crisi paragonabile al crollo del settore tecnologico del 2000? Non escludiamo la possibilita' di un 'inverno dell'intelligenza artificiale', ma la rivoluzione dei PC e di Internet degli anni '90 e' diversa dall'attuale scenario tecnologico. La prima riguardava hardware, connettivita', reti e informazioni, mentre l'intelligenza artificiale riguarda l'estrazione di conoscenze accumulate. A differenza della bolla delle dot-com, le aziende odierne dispongono di liquidita' abbondante e registrano utili consistenti. Le valutazioni variano notevolmente, pertanto una ricerca approfondita e fondamentale puo' aiutare a distinguere i vincitori dai perdenti. In definitiva, i maggiori beneficiari del ciclo di investimenti nell'intelligenza artificiale potrebbero non essere ancora emersi. L'attuale sviluppo dell'infrastruttura dell'intelligenza artificiale potrebbe analogamente aprire la strada alla nascita di una nuova generazione di imprese.

2- Gli aumenti di produttivita' sono rari, e questo e' uno di essi I grandi aumenti di produttivita' sono rari nelle economie sviluppate. Negli Stati Uniti, ci sono voluti anni prima che i personal computer e Internet producessero aumenti sostanziali della produttivita'. Riteniamo che l'intelligenza artificiale possa aver gia' inaugurato una nuova era di produttivita' eccezionale. Aumentare la produttivita' oraria consente alle aziende di mantenere o incrementare i profitti, anche in presenza di un aumento dei salari e delle spese. Un elevato tasso di crescita della produttivita' ha da tempo conferito agli Stati Uniti un vantaggio strutturale e contribuisce al loro status di leader economico. Rispetto a molte economie sviluppate, gli Stati Uniti sono all'avanguardia in termini di produttivita'.

Riteniamo che la produttivita' degli Stati Uniti potrebbe quasi raddoppiare, raggiungendo un tasso annuo del 4% nei prossimi cinque anni. Questo aumento e' positivo per il PIL e potrebbe persino contribuire a moderare l'inflazione. Sebbene siamo preoccupati che i colli di bottiglia dell'IA possano frenare il potenziale di produttivita', siamo fiduciosi che i progressi possano contribuire a risolvere questi problemi. I costi di implementazione dei modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) sono inferiori del 90% rispetto a due anni fa.

* US Economist di Capital Group.

