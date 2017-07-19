Capital Group: le obbligazioni societarie hanno ancora appeal - PAROLA AL MERCATO

di Flavio Carpenzano* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 23 set - Le obbligazioni societarie investment grade continuano a beneficiare di un forte sostegno tecnico, con un'offerta limitata che non riesce a soddisfare la domanda. Da tempo, uno dei principali motori della domanda di obbligazioni societarie e' rappresentato dai rendimenti interessanti offerti da questa classe di attivita'. L'allentamento dei tassi di riferimento e la contrazione degli spread creditizi hanno leggermente temperato questa domanda. Tuttavia, nel complesso, la domanda rimane forte e i flussi positivi.

Concentrandosi sul mercato statunitense, dal 'giorno della liberazione' si e' diffusa l'idea che gli investitori potrebbero abbandonare il dollaro. Tuttavia, i dati suggeriscono che, nonostante l'aumento dei costi di copertura sia per i clienti con sede in euro che in Asia, i flussi provenienti da investitori non statunitensi rimangono solidi, con un forte contributo da parte degli investitori asiatici, in particolare di Taiwan. Cio' suggerisce che altri fattori stanno contribuendo a sostenere questa domanda, come la profondita' del mercato statunitense, l'opportunita' di diversificazione e il fatto che, anche al netto dei costi di copertura, gli investitori possono comunque ottenere un rendimento interessante: in realta', non esiste una vera alternativa al dollaro per gli investitori nel credito.

Poiche' questi fattori non dovrebbero cambiare nel prossimo futuro, prevediamo che la domanda di credito rimarra' forte.

Sebbene la domanda rimanga robusta, l'offerta netta, in particolare nell'ambito dell'IG statunitense, e' limitata. La riduzione dell'offerta e' particolarmente marcata nella parte piu' lunga della curva, con le emissioni a 30 anni che scendono ai minimi storici in un contesto di irripidimento della curva dei rendimenti. Guardando alla seconda meta' dell'anno, il mercato prevede che queste dinamiche continueranno, con un'offerta netta che rimarra' limitata.

Sebbene si preveda che le emissioni lorde rimangano elevate, molte delle obbligazioni in scadenza sono state emesse durante l'era dei tassi zero e quindi, in molti casi, i costi di finanziamento piu' elevati inducono le societa' a scegliere di non rifinanziare, ma piuttosto di ripagare il debito e rafforzare i propri bilanci. Inoltre, le aspettative di un ulteriore allentamento da parte della Fed e la continua incertezza dei mercati fanno si' che le emissioni siano orientate verso obbligazioni a piu' breve scadenza.

Aumento delle emissioni di titoli reverse yankee Un settore del mercato che quest'anno ha registrato un forte aumento delle emissioni e' quello dei reverse yankee (obbligazioni emesse da societa' statunitensi in una valuta diversa dal dollaro USA, in questo caso l'euro). I dati mostrano che finora quest'anno le societa' statunitensi hanno emesso 116,3 miliardi di euro di questo tipo di debito. Si tratta di soli 4,4 miliardi di euro in meno rispetto al record annuale di emissioni di reverse yankee e significa che, a livello nazionale, gli Stati Uniti sono ora il piu' grande emittente non finanziario nell'IG3 europeo.

Una parte delle emissioni reverse yankee proviene da societa' che rifinanziano il debito esistente denominato in euro; tuttavia, la divergenza tra la politica monetaria europea e quella statunitense costituisce un forte incentivo per altre societa' a considerare il mercato europeo, in particolare quelle con attivita' in Europa che possono allineare piu' strettamente le proprie passivita' emettendo in euro.

Alphabet ne e' un esempio recente. Nella sua prima operazione denominata in euro, il gigante tecnologico ha raccolto 6,75 miliardi di euro su cinque diverse scadenze. Anche le fusioni e le acquisizioni stanno contribuendo all'offerta di reverse yankee. L'esempio piu' significativo di quest'anno e' stato quello di Johnson & Johnson, che a gennaio ha raccolto 4 miliardi di euro in obbligazioni a 20 e 30 anni per finanziare l'acquisizione della societa' farmaceutica Intra-Cellular, specializzata in farmaci neurologici.

L'emissione di reverse yankee ha anche stimolato il settore non finanziario, con le banche statunitensi che hanno contribuito ad aumentare l'offerta.

La crescita del mercato dei reverse yankee offre agli investitori l'opportunita' di esporsi a investimenti spesso caratterizzati da prezzi interessanti. Spesso gli investitori europei hanno meno familiarita' con la societa', il che puo' portare a una discrepanza di valutazione tra l'emissione nazionale e quella estera. La nostra capacita' di ricerca globale ci consente di identificare e cogliere queste opportunita' nei nostri portafogli globali investment grade.

*Asset Class Lead Fixed Income, Europe e Asia di Capital Group "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".

