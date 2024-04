Capital Group: la Sanita' e' un settore malato? - PAROLA AL MERCATO -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 1 apr - La confluenza di queste nuove tecnologie e il ritmo dell'innovazione stanno preparando il terreno per trattamenti innovativi contro malattie diffuse a livello mondiale il cui mercato, a oggi, e' scarsamente servito. Tra gli esempi di aree caratterizzate da tassi di sviluppo incoraggianti possiamo citare: Obesita': le malattie metaboliche croniche sono probabilmente il principale onere per la sanita' pubblica di questa generazione, con oltre cinque milioni di persone in tutto il mondo che, secondo le stime, muoiono ogni anno a causa di malattie legate all'obesita'. Aziende come Novo Nordisk hanno recentemente immesso sul mercato una categoria di farmaci 'GLP-1', che stimolano il rilascio di insulina nel pancreas bloccando l'inutile rilascio di glucagone dopo i pasti e rallentando lo svuotamento gastrico, riducendo cosi' l'assunzione di cibo. Nonostante i GLP-1 e le societa' che li producono abbiano recentemente catalizzato l'attenzione degli investitori, a nostro avviso siamo ancora nelle prime fasi di un lunghissimo percorso per lo sfruttamento del potenziale di questi farmaci. Uno dei motivi e' semplicemente la dimensione del mercato. Circa nove milioni di persone negli Stati Uniti hanno ricevuto una prescrizione di farmaci GLP-1 nel 2022, a fronte di oltre un miliardo di persone obese a livello mondiale.

Tumore: e' la seconda causa di morte a livello mondiale pertanto, combattere le sue molteplici forme e' un obiettivo fondamentale, a cui molte societa' stanno dedicando risorse significative. E' il caso, ad esempio, della societa' farmaceutica britannico-svedese AstraZeneca, che negli ultimi 10 anni ha effettuato un'importante transizione, spostando la sua attenzione dall'assistenza primaria all'oncologia - un mercato che secondo le stime varra' piu' di 250 miliardi di USD entro il 2030 - a cui si dedica oltre il 50% della societa'. AstraZeneca, in collaborazione con il partner farmaceutico giapponese Daiichi Sankyo, e' una delle poche societa' che sviluppano coniugati anticorpo-farmaco (ADC), sostanzialmente missili 'a ricerca di calore. Nel lungo termine, gli ADC potrebbero potenzialmente soppiantare la chemioterapia tradizionale.

Decadimento cognitivo: l'Alzheimer e' la settima causa di morte negli Stati Uniti ed e' la causa di demenza piu' diffusa tra gli adulti. Anche in questo caso, alcune societa' stanno lavorando allo sviluppo di farmaci per ritardarne o prevenirne l'insorgenza, come il donanemab di Eli Lilly, basato sugli anticorpi monoclonali.

Il dolore e' la forma di malattia piu' diffusa, che colpisce piu' persone di diabete, cardiopatia e tumore messi insieme .

Societa' come Vertex Pharmaceuticals stanno sviluppando farmaci in grado di bloccare il segnale nei nervi periferici al di fuori del sistema nervoso centrale, intervenendo sulla causa del dolore. Il beneficio aggiuntivo offerto da questo metodo e' che, non agendo sul cervello, presenta minori potenziali effetti collaterali.

Le tecnologie di piattaforma sono scoperte scientifiche fondamentali che ampliano la nostra gamma di strumenti per comprendere e intervenire sulle malattie umane. Un esempio e' l'RNA interference (RNAi). Alnylam Pharmaceuticals sviluppa la tecnologia RNAi da 15 anni. La societa' ha prodotto la prima terapia RNAi approvata al mondo e attualmente ha una pipeline di terapie RNAi per le malattie genetiche, cardiometaboliche, infettive e del sistema nervoso centrale in fase di approvazione.

Il vantaggio attivo Il settore sanitario e' notoriamente complesso, a causa della sua esposizione a fattori esogeni difficili da prevedere, come l'incertezza politica. Inoltre, e' all'avanguardia della scienza, dove il successo di un nuovo farmaco puo' decretare l'affermazione o il fallimento di un'azienda. Tuttavia, sotto molti aspetti, investire nel settore sanitario non e' diverso dall'investire in qualunque altro settore. Effettuare ricerche sui prodotti e servizi di una singola societa', capire il suo modello di business, valutare lo scenario competitivo e stabilire se la societa' ha una valutazione interessante e' fondamentale per conseguire risultati positivi.

*Investment Director di Capital Group "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".

Red-

(RADIOCOR) 01-04-24 11:28:01 (0088) 5 NNNN