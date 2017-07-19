Capital Group: la Bce alzera' davvero i tassi di interesse nel 2026? - PAROLA AL MERCATO

di Flavio Carpenzano* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 08 mar - Le ultime previsioni della BCE delineano un quadro decisamente ottimista sull'inflazione, con il dato primario e quello core in costante calo nei prossimi due anni, rispettivamente all'1,8% e poi all'1,9% a/a nel 2027. Le stime di consenso di Bloomberg sono ancora piu' favorevoli per la BCE: sia il tasso d'inflazione primario che quello inerziale dovrebbero convergere chiaramente nel target del 2% entro il 2027.

A nostro avviso, queste previsioni appaiono eccessivamente ottimistiche: crediamo, infatti, che la BCE e la maggior parte di chi fa previsioni stia sottovalutando la persistenza dell'inflazione sottostante e il rischio che le pressioni sui prezzi tornino ad aumentare. Ci aspettiamo che l'inflazione core resti ferma al 2,5-3% nel prossimo biennio, in crescita dal 2,25% di dicembre.

Questo riflette la mia view secondo cui i rischi inflazionistici strutturali e ciclici siano entrambi orientati al rialzo. La nostra opinione strutturale sull'inflazione si basa sulla valutazione secondo cui la domanda domestica si sta rafforzando in un contesto di offerta limitata.

A limitare l'offerta intervengono principalmente due fattori.

Il primo e' la crescita piu' lenta della forza lavoro, legata all'invecchiamento della popolazione e a politiche migratorie piu' rigide; cio' ha fatto si' che il mercato del lavoro rimanesse teso (il tasso di disoccupazione dell'Eurozona si e' mantenuto vicino al minimo storico da inizio 2024) nonostante le difficolta' economiche. Il secondo fattore e' rappresentato, invece, dagli shock geopolitici che hanno interrotto i commerci e aumentato i prezzi dei fattori produttivi, come il costante aumento dei prezzi dell'energia in seguito all'invasione russa dell'Ucraina.

Nel complesso, questi fattori riducono la capacita' dell'economia di assorbire piu' velocemente la crescita senza generare inflazione.

Allo stesso tempo, la domanda e' attivamente supportata da una politica fiscale piu' accomodante; i governi europei stanno infatti cercando di affrontare i decenni di sottoinvestimenti nelle infrastrutture domestiche e nella difesa attraverso una spesa piu' elevata e disavanzi di bilancio maggiori. Una tendenza iniziata nei Paesi dell'Europa meridionale con il Recovery Fund e che ora si sta spostando verso nord, con l'ingente stimolo fiscale tedesco.

Questo cambiamento non e', tuttavia, solo limitato all'UE: le aspettative secondo cui i governi di tutto il mondo avrebbero contenuto la spesa nel 2026 si sono rivelate troppo ottimistiche; rispetto alle previsioni dello scorso anno, il FMI si aspetta ora che le economie piu' avanzate presenteranno debiti piu' elevati nel 2026.

Ci aspettiamo, inoltre, che fattori ciclici spingeranno l'inflazione al rialzo. In linea con il consenso, prevediamo una crescita del PIL superiore al potenziale, intorno all'1,5% su base annua nel 2026; diversamente dal consenso, pero', riteniamo che una crescita superiore al potenziale, quando i rischi inflazionistici sono gia' orientati al rialzo, spingera' infine la BCE ad assumere un orientamento restrittivo ('hawkish'). Dopotutto, il tasso di deposito della BCE del 2% implica tassi reali a zero o negativi, che suggeriscono che la politica attuale e' leggermente accomodante. Isabel Schnabel, membro influente del comitato esecutivo, e' stata esplicita sulla necessita' di adeguare la politica dell'Istituto se i rischi di rialzo per l'inflazione dovessero cristallizzarsi. In ogni caso, non e' insolito che la BCE reagisca alle variazioni dell'output gap. Prima della Crisi finanziaria globale (CFG), l'indice composito dei direttori d'acquisto (PMI) era un indicatore affidabile dei movimenti dei tassi; probabilmente, il contesto macro-attuale - caratterizzato da domanda in crescita e offerta limitata - assomiglia di piu' al periodo pre-GFC rispetto al decennio successivo, segnato da domanda insufficiente, austerita' fiscale e crescita debole.

La BCE alzera' i tassi se la crescita salariale sta rallentando? La crescita dei salari e' stata del 4% a/a nel terzo trimestre e, secondo le previsioni della BCE, scendera' ad appena sotto il 3% nel 2027. L'Istituto, tuttavia, ha ripetutamente sottovalutato la forza e la persistenza della crescita salariale negli ultimi trimestri, spingendolo a rivedere le proprie stime in modo sostanzialmente al rialzo.

Le proiezioni di dicembre hanno quindi incrementato le previsioni sui salari di 1 punto percentuale (ppt) fino alla prima meta' del 2026, facendo salire il tasso d'inflazione complessivo di 0,25 ppt nello stesso periodo.

Riteniamo che la crescita salariale rallentera' piu' lentamente di quanto previsto anche dalle piu' prudenti proiezioni di dicembre della BCE. L'Eurozona e' stata minata da ingenti shock dei prezzi negli ultimi anni e le ultime ricerche suggeriscono che potrebbero volerci anni, addirittura generazioni, perche' le aspettative inflazionistiche si riconfermino stabilmente sui livelli target. In effetti, gli indicatori delle aspettative di inflazione delle famiglie basati sui sondaggi stanno cominciando a salire sia a un orizzonte di uno che di cinque anni.

Considerando l'importanza delle aspettative inflazionistiche nella contrattazione salariale, il tracker dei salari negoziati della BCE continuera' probabilmente a segnare un rialzo nei prossimi mesi; questo trend dovrebbe sostenere i consumi.

*Asset Class Lead Fixed Income, Europe e Asia di Capital Group.

