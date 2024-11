Capital Group: l'impatto delle elezioni Usa sulle valute dei mercati emergenti - PAROLA AL MERCATO -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 18 nov - Durante la precedente amministrazione Trump la politica fiscale Usa ha mostrato un approccio decisamente pro-ciclico ma il programma futuro dipendera' dalla composizione del Congresso, la cui approvazione e' necessaria per apportare modifiche su questo fronte. Se da un lato la pandemia ha determinato un allentamento fiscale senza precedenti su scala globale, gli Usa sono riusciti a perseguire politiche fiscali estremamente espansive sia in termini assoluti che in rapporto all'entita' dell'economia. I deficit primari cumulativi, rettificati per il ciclo, hanno superato quelli di tutte le altre principali economie. La politica fiscale espansiva ha influito sui ME principalmente attraverso l'inflazione piu' elevata negli Usa, sia direttamente tramite pressioni inflazionistiche globali che indirettamente a fronte dell'approccio piu' aggressivo adottato dalla Fed, che a sua volta ha indotto alcune banche centrali dei ME a mantenere piu' elevati i rispettivi tassi di interesse.

Questo vale soprattutto per le economie meno sviluppate vulnerabili al rischio di inflazione e di stabilita' finanziaria, in particolare quelle caratterizzate da un'inflazione elevata o persistente e una stabilita' esterna ridotta. Le banche centrali di questi Paesi potrebbero tagliare i tassi in misura minore o addirittura alzarli, in funzione dell'entita' delle oscillazioni dei tassi di cambio.

Nei Paesi dei ME piu' sviluppati, in particolare in Asia, le banche centrali hanno maturato piu' fiducia nell'anticipare la Fed, grazie all'assenza di pressione sistemica sui sistemi finanziari e allo sviluppo di mercati piu' profondi e liquidi a livello locale. Le banche centrali di questi Paesi potrebbero dare la priorita' a mitigare l'impatto dei dazi sulla crescita, sfruttando la debolezza dei tassi di cambio e tagliando i tassi d'interesse.

Politica economica non ortodossa Una politica economica piu' irregolare e imprevedibile potrebbe avere effetti opposti sul dollaro e dunque sulle valute dei ME, ma sembra probabile una maggiore volatilita'.

Tra le argomentazioni a favore di un rafforzamento delle valute dei ME va citata la chiara preferenza di Trump per un deprezzamento del dollaro.

Implicazioni per gli investimenti Nel complesso l'esito delle elezioni, le politiche che saranno attuate dalla nuova amministrazione USA e il relativo impatto sui ME sono piuttosto incerti. Nel caso di un apprezzamento del dollaro, le valute dei ME dovrebbero registrare un calo piuttosto generalizzato, sebbene alcune siano piu' sensibili di altre alla solidita' del biglietto verde. Tra queste le valute dei Paesi che ricorrono ampiamente alle importazioni, in particolare quelli che hanno ampi deficit commerciali come il Senegal e il Kenya. Altre valute sono piu' sensibili alla propensione al rischio e alle aspettative sulla crescita globale, tra cui le valute commodity come il rand sudafricano, il real brasiliano e il peso colombiano.

Alcune valute sono influenzate da politiche specifiche. Le preoccupazioni relative ai dazi influirebbero principalmente sulla Cina, mentre Messico, Trinidad e Costa Rica sono i Paesi che esportano di piu' verso gli USA. Un aumento significativo dei dazi USA potrebbe influire sulle supply chain globali, rendendo l'esposizione al commercio globale tanto importante quanto l'esposizione agli Usa. Corea, Taiwan e Messico sono noti per l'ampia esposizione dei loro ricavi agli Stati Uniti, e le loro economie sono fortemente dipendenti dagli input dalla Cina. Il Messico e' inoltre vulnerabile alle possibili variazioni della politica statunitense in materia di immigrazione: eventuali ripercussioni negative sulle rimesse ne danneggerebbero la crescita, le partite correnti, e dunque la valuta.

Altre valute potrebbero beneficiare di un aumento dei flussi bilaterali, ad esempio l'Argentina con un potenziale alleggerimento delle condizioni relative ai deal con il FMI.

