Capital Group: l'IA sostiene la crescita in un contesto di elevata incertezza - PAROLA AL MERCATO

di Darrell Spence * (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 12 lug - La crescita economica globale sta subendo pressioni a causa delle tensioni in Medio Oriente e delle continue controversie commerciali, ma un potente motore sta piu' che compensando questa situazione: la spesa per gli investimenti legati all'IA. Il boom dell'intelligenza artificiale e' cosi' massiccio che, anche se l'attivita' in tutti gli altri settori dovesse contrarsi, la crescita economica complessiva potrebbe rimanere in territorio positivo, specialmente negli Stati Uniti.

Per gli Stati Uniti e il resto del mondo, molto dipende dalle tensioni in Medio Oriente, dalle crescenti pressioni inflazionistiche, dall'indebolimento dei fondamentali dei consumi e dal fatto che il boom dell'IA prosegua o si esaurisca. C'e' un braccio di ferro tra queste forze economiche globali, e potrebbe volerci un po' prima che emerga un chiaro vincitore. Nel frattempo, una crescita economica trainata esclusivamente da un sottosettore dell'economia potrebbe non essere necessariamente una crescita sana.

Altrove, l'Europa sta affrontando uno shock stagflazionistico prima della fine dell'anno, poiche' i prezzi piu' elevati dell'energia pesano sull'attivita'. Ci aspettiamo uno shock molto piu' contenuto rispetto a quello che abbiamo visto nel 2022, grazie in parte a un'attivita' manifatturiera piu' forte e a una politica fiscale piu' espansiva in Germania.

L'aumento della spesa per la difesa in Europa ha gia' dato un notevole impulso alle aziende aerospaziali e della difesa della regione, e si prevede che questa tendenza continui man mano che i conflitti geopolitici plasmeranno sempre piu' il panorama globale.

Elezioni di meta' mandato negli Stati Uniti: volatilita', poi i titoli azionari hanno registrato un rally Con tutto cio' che sta accadendo nel mondo, gli investitori potrebbero non essere ancora concentrati sulle elezioni di meta' mandato negli Stati Uniti. Ma questa competizione cruciale e' ormai a pochi mesi di distanza e, se la storia ci insegna qualcosa, potrebbe avere un effetto notevole sul mercato azionario. Per valutarne l'impatto, noi di Capital Group abbiamo esaminato oltre 90 anni di dati dell'indice S&P 500, e risulta che i titoli azionari mostrano effettivamente alcune caratteristiche uniche negli anni delle elezioni di meta' mandato. La volatilita' del mercato tende ad aumentare, i rendimenti tendono a essere modesti e, una volta noto l'esito, le azioni tendono a registrare un rialzo. Finora, le forze contrapposte dell'aumento degli utili societari, delle tensioni geopolitiche e di un forte rialzo dei titoli legati all'IA stanno trainando l'attivita' di mercato, ma la situazione potrebbe cambiare man mano che gli investitori rivolgono la loro attenzione a quella che si preannuncia come una stagione elettorale accesa.

Il lato positivo e' che i rendimenti hanno mostrato una tendenza al rialzo nell'intero anno successivo alle elezioni di meta' mandato, con una media del 15,4% dal 1950. Tuttavia, per gli investitori a lungo termine, questi movimenti a breve termine di solito non hanno grande rilevanza. L'anno probabilmente riservera' qualche ostacolo lungo il cammino e gli investitori dovrebbero prepararsi a una volatilita' a breve termine, ma non ci aspettiamo che i risultati delle elezioni possano costituire un catalizzatore degli investimenti in un senso o nell'altro.

Inoltre, a questo punto, e' ancora troppo presto per fare previsioni.

Sappiamo tutti che, storicamente parlando, il partito al potere tende a subire battute d'arresto alle elezioni di meta' mandato, e quindi la storia favorisce i democratici. Ma ricordate, siamo ancora lontani dal giorno delle elezioni.

Penso che assisteremo a un'enorme quantita' di energia e a campagne pubblicitarie ben finanziate che, a nostro avviso, potrebbero rendere questa elezione piu' serrata di quanto la gente si aspetti. Potrebbe semplicemente dare ai repubblicani la possibilita' di strappare quella che oggi sarebbe considerata una vittoria a sorpresa.

* Economista di Capital Group "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

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(RADIOCOR) 12-07-26 14:04:42 (0294) 5 NNNN