Capital Group: l'AI e' a corto di carburante? - PAROLA AL MERCATO -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 3 mag - 3. Seguire i colli di bottiglia I data center che costituiscono la spina dorsale dell'IA e dell'economia digitale in generale non hanno una struttura uniforme. Possono variare da 18.580 a 92.900 metri quadrati e la loro costruzione puo' costare miliardi di dollari, gran parte dei quali sono dedicati alla tecnologia, compresi i server e un'enorme quantita' di semiconduttori. Devono avere accesso a una grande quantita' di energia, poiche' le apparecchiature di IA consumano sette o otto volte l'energia richiesta per il cloud e altre esigenze informatiche meno intensive. I data center richiedono anche milioni di dollari investiti in terreni, sistemi elettrici che includono generatori, trasformatori e quadri elettrici, nonche' apparecchiature di raffreddamento per evitare il surriscaldamento dei server.

La domanda senza precedenti di server di dati negli ultimi due anni ha innescato dei colli di bottiglia. Individuare rapidamente tali colli di bottiglia e le aziende in grado di risolverli potrebbe avvantaggiare gli investitori. Un anno fa, c'erano colli di bottiglia in ogni punto della catena di fornitura. Ma alcuni si sono allentati un po' piu' velocemente di altri.

Nel caso delle apparecchiature HVAC, ad esempio, la domanda continua a superare l'offerta, ma la situazione sta migliorando e i tempi di consegna si sono leggermente ridotti. I produttori HVAC come Carrier Global, AAON e Modine Manufacturing hanno tutti reso noti i loro piani di investimento nella capacita' produttiva. Allo stesso modo, i tempi di consegna per gli ordini di apparecchiature elettriche (trasformatori, quadri elettrici per la protezione dei server) sono migliorati, ma la domanda continua a superare l'offerta.

Due aree che continuano a presentare gravi strozzature sono la produzione di energia e la manodopera. I tempi di attesa per essere collegati alla rete elettrica sono aumentati fino a sei anni in alcune zone. GE Vernova, ad esempio, ha dichiarato che il suo arretrato per le turbine a gas per impieghi gravosi si estende fino al 2029. L'azienda produce anche turbine piu' piccole che possono essere utilizzate in centri dati regionali piu' piccoli, cosi' come fanno concorrenti come Caterpillar e Cummins.

Per quanto riguarda la manodopera qualificata, aziende come Comfort Systems e Quanta Services stanno aumentando il numero di tecnici in grado di installare impianti HVAC ed elettrici e costruire sistemi di trasmissione e distribuzione.

4. L'eccesso di investimenti e' una caratteristica dell'innovazione La scoperta di DeepSeek ha scatenato un'ondata di shock nel panorama dell'IA e ha portato gli investitori a chiedersi: questo livello di spesa e' necessario o prudente? I giganti della tecnologia che investono in modo aggressivo per raggiungere il dominio dell'IA hanno certamente le risorse per continuare a spendere. E con l'evolversi della tecnologia e il cambiamento del panorama competitivo, la probabilita' di un eccesso di investimenti e' piuttosto alta.

E' importante ricordare che l'eccesso di investimenti e' una conseguenza, non un difetto, di ogni grande progresso tecnologico. A un certo punto le aziende sposteranno la loro attenzione verso investimenti piu' efficienti. A lungo termine, nella corsa al dominio dell'IA ci saranno sicuramente vincitori e vinti. Ma e' improbabile che gli eccessi portino a un Global Crossing, la societa' di telecomunicazioni dot.com che ha investito molto in infrastrutture di telecomunicazione prima di dichiarare bancarotta.

A differenza di Global Crossing, che non ha mai realizzato profitti, gli attuali hyperscaler tecnologici generano utili consistenti e flussi di cassa liberi. Tuttavia, gli investitori non dovrebbero sorprendersi nel vedere un'altra Cisco Systems, che nel marzo 2000 era l'azienda piu' quotata al mondo. Sebbene oggi Cisco Systems sia riconosciuta come un importante contributore all'infrastruttura di internet e cloud, l'azienda deve ancora tornare al picco di capitalizzazione di mercato del marzo 2000. In conclusione: la valutazione e' un aspetto importante da considerare anche quando si investe in grandi aziende. Sebbene la corsa alla costruzione di infrastrutture di IA sia avvenuta alla velocita' della luce, l'adozione di strumenti di IA a livello aziendale e' stata lenta. L'adattamento alle tecnologie richiede tempo, poiche' gli utenti imparano nuovi processi. I vantaggi economici potrebbero non essere evidenti per anni.

L'intelligenza artificiale ha il potenziale per evolversi in una tecnologia di uso generale con implicazioni che vanno ben oltre i settori tecnologico, energetico e industriale.

Crediamo che avra' un profondo impatto su tutto cio' che faremo nel prossimo decennio. Lo stesso si potrebbe dire dell'impatto dell'IA sugli investitori.

