Capital Group: in un contesto incerto, il reddito fisso resta interessante - PAROLA AL MERCATO

di Flavio Carpenzano* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 29 nov - Nonostante le continue incertezze dell'economia statunitense, riteniamo che i rendimenti iniziali elevati offerti dalle obbligazioni corporate investment grade, dall'high yield, dai ME e dal credito cartolarizzato rappresentino ancora un'opportunita' interessante per gli investitori che intendono generare un livello significativo di reddito.

Anche con un ampliamento degli spread rispetto al livello attuale, questi rendimenti iniziali possono offrire agli investitori obbligazionari di lungo periodo un margine di protezione dai rendimenti totali negativi - oltre a rappresentare un'alternativa per gli investitori azionari che desiderano ridurre l'esposizione a livelli di rischio piu' elevati. In definitiva, i rendimenti iniziali elevati possono rappresentare una soluzione vantaggiosa per gli investitori orientati al reddito, nonostante le incertezze che ancora permangono all'orizzonte.

Investment grade: nuove emissioni e rendimenti solidi rafforzano il contesto tecnico A nostro avviso, il contesto tecnico delle obbligazioni corporate IG USA sottolinea la forte domanda del mercato per il settore. Secondo i dati di JP Morgan, nel primo semestre 2025 le nuove emissioni lorde hanno raggiunto quota USD 910 miliardi, il secondo livello piu' alto mai registrato nella prima meta' dell'anno. Le nuove emissioni nette, considerando le scadenze e i pagamenti cedolari, sono state pari a USD 317 miliardi. Sebbene le proiezioni di mercato indichino un possibile calo delle nuove emissioni lorde e nette nella seconda meta' dell'anno, cio' potrebbe determinare uno squilibrio tra domanda e offerta in grado di sostenere gli spread nei prossimi mesi. Dall'inizio dell'anno, i rendimenti del segmento corporate IG USA si sono mossi in un intervallo compreso tra il 4,5% e il 5,5%, mentre i rapporti prezzo/utili dell'azionario statunitense sono rimasti vicini ai massimi storici. In questo contesto, riteniamo che la possibilita' di ottenere un rendimento intorno al 5,0% nel segmento corporate IG USA rappresenti un'opportunita' interessante - soprattutto se confrontata con l'earnings yield dei componenti dell'Indice S&P 500.

In generale, individuiamo valore nel settore farmaceutico, dove diverse societa' hanno emesso debito in concomitanza con operazioni di acquisizione e stanno ora impiegando i flussi di cassa disponibili per ridurre i livelli di indebitamento.

Rileviamo inoltre opportunita' selettive nei settori assicurativo e delle utility.

High yield: fondamentali e fattori tecnici favoriscono le valutazioni Dal 2020, con il progressivo miglioramento della qualita' creditizia dell'universo high yield, i fondamentali del settore si sono mantenuti solidi: sia i coefficienti di leva che gli indici di copertura restano inferiori alle medie di lungo periodo. Detto cio', la crescita degli utili delle societa' comprese nell'Indice S&P 500 potrebbe rallentare, poiche' i dazi e i tassi d'interesse piu' elevati pesano sulla spesa al consumo e sulle operazioni societarie come fusioni e acquisizioni (M&A) o modifiche della struttura del capitale. Nonostante un leggero incremento delle emissioni, i fattori tecnici restano favorevoli, in quanto l'attivita' di M&A e' rimasta relativamente contenuta e le esigenze di rifinanziamento si mantengono basse. Dal punto di vista della qualita' creditizia, i margini EBITDA si sono mantenuti sostanzialmente invariati negli ultimi cinque trimestri, riflettendo la stabilita' complessiva dei fondamentali del comparto high yield.

Continuiamo a bilanciare l'esposizione agli emittenti corporate high yield di qualita' piu' elevata con idee idiosincratiche tratte dall'intero settore. Pur restando sottopesati sui beni di consumo ciclici, abbiamo recentemente individuato opportunita' nel settore auto, dove alcuni emittenti trattavano con valutazioni molto diverse dal fair value. Inoltre, negli ultimi mesi alcuni dei nostri gestori di portafoglio hanno incrementato selettivamente l'esposizione agli operatori del settore del gas naturale liquefatto (GNL). Riteniamo che le esigenze legate ai processi di reshoring e alle prime fasi di sviluppo dei data center possano sostenere la domanda di GNL, che potrebbe continuare ad aumentare nonostante il potenziale rallentamento della crescita economica globale.

Obbligazioni dei mercati emergenti: rendimenti interessanti e potenziale di apprezzamento *Asset Class Lead Fixed Income, Europe e Asia di Capital Group.

