Capital Group: in che modo Kevin Warsh potrebbe guidare la Fed? - PAROLA AL MERCATO -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 07 giu - Oltre i tagli dei tassi d'interesse Warsh potrebbe dover affrontare una strada in salita nel contenere i tassi d'interesse a lungo termine, viste le sue posizioni sullo stato patrimoniale della Fed. Sebbene i tassi di riferimento ancorino la parte a breve termine della curva, i rendimenti a piu' lunga scadenza sono influenzati dalle aspettative di inflazione, dalle dinamiche fiscali, dalla domanda globale di Treasury statunitensi e dai premi a termine. Strumenti come il quantitative easing e l'Operation Twist esercitano una pressione al ribasso sui premi a termine e Warsh ha espresso critiche riguardo alle dimensioni del bilancio della Fed.

Piu' in generale, rispetto ai cicli passati, la Fed opera con leve di politica monetaria piu' contenute. I tassi di riferimento rimangono a malapena restrittivi mentre l'inflazione si colloca ancora al di sopra del target, limitando la possibilita' di allentare la politica monetaria in modo preventivo. Inoltre, le riserve bancarie si trovano su livelli storicamente considerati come il livello minimo adeguato di riserve (LCLoR); pertanto, se Warsh volesse ridurre lo stato patrimoniale della Fed e al contempo allentare i tassi, la domanda di riserve bancarie dovrebbe calare. La deregolamentazione bancaria potrebbe contribuire a raggiungere questo obiettivo in misura limitata, ma si tratterebbe di un processo lento in cui la Fed preferirebbe procedere con prudenza. La Fed conserva strumenti quali il programma di pronti contro termine permanente e gli acquisti per la gestione delle riserve di Treasury bill, che saranno utili nel fornire una rete di sicurezza nel tentativo di ridurre i livelli di riserva a lungo termine.

Il problema di fondo: il debito Usa Il debito federale Usa supera ormai le dimensioni dell'economia nazionale e il deficit annuale del governo si attesta su livelli tradizionalmente associati a periodi straordinari, come la crisi da Covid-19 o i grandi conflitti bellici. L'entita' dell'odierno onere del debito e i persistenti deficit elevati sollevano interrogativi importanti su come la Fed potrebbe gestire una simile situazione. Per ora, i mercati danno meno rilevanza all'entita' del debito e si concentrano maggiormente sul fatto che stia diventando piu' difficile finanziarlo. Tale quadro potrebbe cambiare se i costi di finanziamento rimanessero elevati, i deficit non si contraessero o se la credibilita' dell'inflazione si indebolisse. In tale contesto, la pressione si manifestera' probabilmente in modo graduale attraverso rendimenti piu' alti e una maggiore volatilita', determinando un inasprimento delle condizioni finanziarie. Tali fattori, uniti alla possibilita' di un rapido indebolimento del dollaro qualora gli investitori dovessero metterne in discussione lo status di valuta di riserva, potrebbero limitare i margini di manovra dell'autorita' monetaria.

In sintesi In definitiva, Kevin Warsh si appresta ad affrontare un periodo caratterizzato da prospettive d'inflazione piu' incerte, un mercato del lavoro frammentato, pressioni geopolitiche e un debito elevato, tutti fattori che potrebbero limitare la flessibilita' della politica monetaria. Sebbene si preveda che si differenziera' da Powell nello stile di comunicazione, il percorso della politica monetaria rimarra' probabilmente legato ai dati e guidato dalle istituzioni.

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(RADIOCOR) 07-06-26 17:49:43 (0380) 5 NNNN