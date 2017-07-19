Capital Group: il reddito fisso torna protagonista - PAROLA AL MERCATO

di Flavio Carpenzano * (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 18 lug - Le obbligazioni ritrovano il loro ruolo tra reddito e diversificazione Le obbligazioni hanno riconquistato un ruolo centrale nei portafogli, offrendo un maggiore potenziale di rendimento e una migliore diversificazione proprio in una fase in cui gli investitori necessitano di entrambe le caratteristiche.

Rendimenti iniziali compresi tra il 4,5% e il 5% per il Bloomberg US Aggregate Index forniscono una solida base per le aspettative di rendimento e, storicamente, hanno mostrato una forte correlazione con i rendimenti successivi. Questo livello di reddito puo' inoltre contribuire a sostenere le performance anche in un contesto in cui il conflitto in Medio Oriente accresce l'incertezza sulle prospettive di crescita e inflazione.

L'economia statunitense potrebbe continuare a dimostrarsi resiliente. In ogni caso, gli investitori possono detenere obbligazioni di elevata qualita' senza rinunciare a rendimenti interessanti. Si tratta di uno scenario molto diverso da quello di inizio 2022, quando i rendimenti erano inferiori al 2% e la Federal Reserve disponeva di margini limitati per ridurre i tassi. Il maggiore potenziale di reddito puo' inoltre contribuire ad attenuare la volatilita' dei prezzi. Nell'improbabile eventualita' di un aumento dei tassi di interesse di 100 punti base, il reddito generato dalle obbligazioni potrebbe compensare in larga misura la conseguente perdita di valore nell'arco di un anno. E' inoltre importante sottolineare che la duration degli indici obbligazionari core si e' ridotta rispetto al 2022, diminuendo la sensibilita' alle variazioni dei tassi. La capacita' delle obbligazioni di offrire diversificazione in caso di rallentamento della crescita dovrebbe risultare maggiore, considerando che la Fed potrebbe disporre di uno spazio di riduzione dei tassi fino a 350 punti base. Sebbene alcuni investitori possano considerare la liquidita' come alternativa per ridurre la volatilita' di un tradizionale portafoglio 60/40, l'esperienza storica suggerisce che oggi questo compromesso sia poco conveniente. Destinare il 40% del portafoglio alla liquidita' per un periodo di cinque anni potrebbe infatti comportare una rinuncia a circa l'1,4% di rendimento annuo, a fronte di una riduzione della volatilita' solo marginale.

I timori sui tassi creano opportunita' per aumentare la duration Le preoccupazioni inflazionistiche legate al conflitto in Medio Oriente hanno spinto al rialzo i rendimenti obbligazionari, creando margini per un'inversione qualora le pressioni dovessero attenuarsi o i rischi per la crescita aumentassero. Sebbene l'inflazione complessiva negli Stati Uniti possa registrare un temporaneo aumento, l'inflazione core e' rimasta stabile, contenuta dalla riduzione dei risparmi delle famiglie e dalla moderata crescita salariale.

Anche la debole dinamica dell'offerta di moneta e del credito suggerisce una minore pressione inflazionistica di fondo, riducendo la probabilita' di un ciclo inflazionistico persistente.

Questo contesto dovrebbe consentire alla Federal Reserve di concentrare maggiormente l'attenzione sul mercato del lavoro.

Riteniamo quindi piu' probabile che la Fed mantenga invariati i tassi nei prossimi trimestri piuttosto che proceda a nuovi rialzi. Quando il mercato teme ulteriori aumenti dei tassi, storicamente si e' spesso rivelato un momento favorevole per aumentare la duration. Una maggiore duration, generalmente espressa in anni, puo' infatti consentire di beneficiare dell'apprezzamento dei prezzi delle obbligazioni in caso di riduzione dei tassi, oltre a rappresentare una copertura contro un eventuale indebolimento dell'economia.

Anche le forze strutturali legate all'intelligenza artificiale potrebbero contribuire a mantenere i tassi su livelli piu' contenuti. Un incremento della produttivita' potrebbe infatti limitare le pressioni inflazionistiche, mentre eventuali effetti sul mercato del lavoro o sul sentiment degli investitori potrebbero accelerare un intervento della Fed.

Le opportunita' nel credito restano interessanti nonostante gli spread contenuti La resilienza dell'economia statunitense, la solidita' dei bilanci societari e gli interessanti livelli di rendimento continuano a sostenere gran parte del mercato del credito, sebbene valutazioni elevate rafforzino l'importanza di un approccio flessibile e multi-settoriale. Le imprese hanno generalmente mantenuto una gestione prudente in un contesto caratterizzato da tassi elevati e timori di rallentamento economico, recentemente alimentati anche dal conflitto con l'Iran. Un aumento duraturo dei prezzi del petrolio potrebbe frenare la crescita, ma la resilienza dei consumi e i consistenti investimenti nelle infrastrutture legate all'intelligenza artificiale dovrebbero contribuire a mantenere positiva la crescita dell'economia statunitense.

Gli spread riflettono un contesto generalmente favorevole e la migliore qualita' dell'attuale mercato high yield.

Continuiamo a individuare numerose opportunita' in tutto il mercato del credito. Inoltre, ci troviamo ancora in una fase caratterizzata da rendimenti elevati rispetto alla media storica, elemento favorevole per gli investitori orientati al reddito.

Le differenze di rendimento e di spread offrono opportunita' sia tra i diversi segmenti del mercato sia all'interno delle obbligazioni investment grade, high yield, del debito dei mercati emergenti e del credito cartolarizzato, come i Commercial Mortgage-Backed Securities (Cmbs) e gli Asset-Backed Securities (Abs). Un approccio ben diversificato puo' contribuire a generare un reddito stabile e una maggiore resilienza, mentre investimenti mirati in emissioni con rendimenti aggiuntivi, comprese alcune legate allo sviluppo dell'intelligenza artificiale, possono migliorare il potenziale di rendimento.

* Asset Class Lead Fixed Income, Europe e Asia di Capital Group.

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(RADIOCOR) 18-07-26 13:35:30 (0278) 5 NNNN