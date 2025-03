Capital Group: i cinque temi chiave per investire nel 2025 - PAROLA AL MERCATO

di Rob Lovelace* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 2 mar - Alle porte dell'anno nuovo il panorama degli investimenti del 2025 e' in rapida evoluzione presentando sfide e opportunita' per gli investitori. Le prospettive economiche globali sono in via di miglioramento, specialmente negli Stati Uniti. Gli investitori di tutto il mondo sono attratti dal Paese dati i vantaggi da esso offerti, tra cui spirito imprenditoriale, accesso al capitale e le infrastrutture necessarie a sostegno della crescita. Questo contesto ha favorito un incredibile livello di innovazione, specialmente nei campi di intelligenza artificiale e scoperta di nuovi farmaci. Si tratta di quelli che definiamo 'megatrend', che hanno iniziato a creare opportunita' anche in un gran numero di altre aree, dal settore industriale a quello energetico.

Nonostante un persistente nervosismo tra gli investitori le prospettive a lungo termine restano a nostro avviso rosee. Il panorama degli investimenti continuera' ad evolversi. Restare concentrati sui fondamentali, con un orizzonte pluriennale, sara' cruciale per affrontare con successo questi mutamenti.

1. Benvenuti nell'economia di Benjamin Button Se siete fan dei film di Brad Pitt o dell'Outlook per il 2025 di Capital Group avrete probabilmente familiarita' con il concetto di 'invecchiare al contrario'. Ma se quello di Benjamin Button e' un personaggio di finzione, l'inversione del ciclo economico negli Stati Uniti ha conseguenze decisamente reali per gli investitori.

Invece di percorrere il tipico ciclo a quattro fasi che ha caratterizzato l'era successiva alla Seconda guerra mondiale, sembra che l'economia stia passando direttamente dalla fine di un ciclo a quella intermedia del ciclo successivo.

L'economia statunitense beneficia oggi di utili aziendali in crescita, di un'accelerazione della domanda di credito, di un'attenuazione delle pressioni sui costi e di un passaggio a una politica monetaria neutrale. Nel 2024 abbiamo riscontrato tutti questi quattro elementi. Crediamo che gli Stati Uniti siano diretti verso un periodo di espansione pluriennale, forse evitando una recessione fino al 2028. Si tratta di un contesto favorevole anche per l'azionario statunitense.

Tramite un'analisi dei rendimenti nel corso dei cicli economici del passato, abbiamo scoperto che nella fase di meta' ciclo i titoli azionari hanno messo a segno un robusto rendimento del 14%, valore considerevolmente superiore a quello riscontrato nelle fasi di fine ciclo. Il ritorno a una fase di meta' ciclo, inoltre, rimanda a tutti gli effetti l'inizio della prossima recessione, periodo in cui le azioni hanno offerto storicamente i peggiori rendimenti.

2. Una nuova era di crescita alimentata dal rinascimento dell'industria Dall'America profonda fino ai deserti piu' aridi e' in corso un rinascimento dell'industria. Stanno infatti spuntando nuovi progetti di spesa in conto capitale in tutto il Paese, stimolando le economie locali e creando opportunita' per una serie di imprese. Un esempio degno di nota e' la realizzazione di un impianto per la produzione di semiconduttori da 65 miliardi di dollari da parte di TSMC in Arizona, destinato secondo le previsioni a creare migliaia di posti di lavoro in campo manifatturiero ed edilizio. Ma per ogni megaprogetto ce ne sono dozzine che restano nell'ombra.

ScorpiusBioManufacturing, ad esempio, ha avviato la costruzione di un impianto da 45.000 metri quadri per produrre sostanze utilizzate nel campo della biodifesa che creeranno centinaia di posti di lavoro in Kansas.

Senza dubbio questo fenomeno si sta verificando anche fuori dall'America. La realizzazione dei data center, l'aumento della domanda di viaggi e lo sviluppo di nuove fonti energetiche stanno creando opportunita' di crescita per i colossi industriali europei. Nei mercati emergenti il trend del nearshoring sta portando a una riconnessione delle catene di approvvigionamento e alla creazione di nuovi hub commerciali. Queste tendenze rappresentano opportunita' di investimento pluridecennali, e siamo solo agli inizi. I colossi industriali statunitensi ed europei stanno rafforzando la propria presenza in aree che si apprestano a godere di una crescita a lungo termine a livello globale.

*gestore di portafogli azionari di Capital Group.

