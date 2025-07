Capital Group: decisione Fed, impatto mercati ed economia - PAROLA AL MERCATO

di Robert Lind* John Lamb** e Flavio Carpenzano*** (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 31 lug - Commento Macro L'impatto completo dei recenti accordi commerciali deve ancora manifestarsi, lasciando ai policy maker il compito di trovare un delicato equilibrio tra il rallentamento della crescita e il rischio di .un'inflazione persistente. Sebbene la Federal Reserve abbia adottato una posizione neutrale per il momento, siamo relativamente ottimisti sulle prospettive di crescita globale.

Detto cio', stiamo iniziando a osservare i primi segnali di rallentamento dell'economia statunitense. L'impatto dei dazi dovrebbe spingere al rialzo l'inflazione e rallentare la crescita, esercitando ulteriori pressioni sulla Fed. Un modesto allentamento della politica monetaria nel corso dell'anno appare plausibile, ma la flessibilita' della Fed potrebbe essere limitata se l'inflazione si rivelasse piu' persistente del previsto.

In Europa, anche le banche centrali dovrebbero allentare leggermente la politica monetaria per compensare gli effetti dei dazi e della forza della valuta rispetto al dollaro. Nel frattempo, il Giappone dovrebbe proseguire il suo graduale percorso di inasprimento. Nel complesso, il contesto politico globale rimane eterogeneo e gli investitori dovrebbero prestare attenzione al modo in cui le banche centrali bilanciano i rischi di inflazione con la necessita' di sostenere la crescita.

Commento Azionario Finora quest'anno la leadership dei mercati azionari ha iniziato ad espandersi oltre gli Stati Uniti e le societa' orientate alla tecnologia, ma la domanda fondamentale e' se questo trend continuera'. In questo contesto incerto, riteniamo che gli investitori dovrebbero evitare di puntare su esiti binari e concentrarsi invece sulla costruzione di portafogli resilienti in grado di performare in diversi cicli, regioni e stili. Flessibilita' e diversificazione sono fondamentali per navigare in un panorama di mercato che potrebbe essere piu' volatile e strutturalmente diverso.

Le societa' con una presenza globale, flussi di ricavi diversificati e catene di approvvigionamento flessibili potrebbero essere nelle condizioni migliori per evolversi e adattarsi alle mutevoli dinamiche geopolitiche e commerciali globali.

Commento Reddito Fisso Sebbene la Federal Reserve abbia deciso di mantenere invariati i tassi di interesse, la possibilita' di un taglio dei tassi nelle prossime riunioni rimane aperta, poiche' occorre bilanciare i dati economici in calo con la possibilita' di un'inflazione persistente. Un ciclo di politica monetaria accomodante dovrebbe continuare a sostenere le allocazioni di credito di qualita' superiore.

A parte un breve sell off nel mese di aprile, dopo il Liberation Day, le valutazioni del credito sono rimaste resilienti, sostenute da potenti forze tecniche. L'elevata liquidita' disponibile in attesa di essere investita e il costante sostegno delle politiche continuano a comprimere i premi per il rischio e a smorzare la volatilita'. Queste dinamiche possono mantenere gli spread ancora relativamente contenuti nonostante l'incertezza economica.

In questo contesto, e' essenziale un posizionamento ponderato. Concentrarsi sul credito di qualita' superiore puo' aiutare a proteggere i portafogli, continuando a generare reddito. Con mercati inclini a cambiamenti improvvisi, selettivita' e flessibilita' sono fondamentali.

Un insegnamento importante che si puo' trarre dalla recente volatilita' e' il valore di mantenere un'allocazione difensiva solida per contribuire a stabilizzare i rendimenti.

Riteniamo che il credito di qualita' superiore sia in una posizione favorevole per generare rendimenti.

A sostegno della solidita' intrinseca del credito vi sono i fondamentali societari e la resilienza dei consumatori, che rimangono robusti nonostante l'incertezza legata al commercio. Nel segmento Investment Grade, gli indicatori di credito sono particolarmente solidi rispetto agli standard storici, con opportunita' emergenti in settori quali le banche europee, le utility elettriche USA e il farmaceutico.

Queste obbligazioni offrono inoltre una fonte di duration, che puo' rivelarsi utile in caso di rallentamento prolungato della crescita economica. In un contesto caratterizzato da una solida salute delle imprese e da consumatori resilienti, riteniamo che il credito di qualita' superiore possa continuare a fornire il sostegno difensivo di cui i portafogli necessitano.

*Economista di Capital Group **Equity Investment Director di Capital Group ***Investment Director Reddito Fisso di Capital Group "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".

