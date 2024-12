Capital Group: cosa potrebbe significare la Trumpeconomic per banche, auto e beni di lusso - PAROLA AL MERCATO -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 08 dic - Anche nel mercato automobilistico si sta delineando un cambiamento strutturale. Sebbene la crescita dei veicoli elettrici (EV) si sia recentemente arrestata e il destino degli incentivi normativi per l'adozione dei veicoli elettrici sia incerto con la prossima amministrazione, le case automobilistiche stanno ancora facendo progressi nel migliorare la propria gamma di modelli EV.

Tesla, ad esempio, prevede di lanciare nuovi modelli nel 2025, tra cui un veicolo piu' economico, e le case automobilistiche tradizionali sperano di migliorare drasticamente l'economia unitaria dei loro veicoli elettrici nei prossimi anni. In linea di principio, un veicolo elettrico si presta a un costo di costruzione piu' basso rispetto ai veicoli a combustione, poiche' ha circa il 90% in meno di parti mobili. Tuttavia, per ottenere questo risultato su scala, e' necessaria una profonda competenza ingegneristica e produttiva e la maggior parte degli OEM e' ancora agli inizi di questa curva di apprendimento.

Parallelamente, i robotaxi autonomi di Waymo, di proprieta' di Alphabet, che sono diventati di uso comune in citta' come San Francisco e Los Angeles, continuano a incrementare la loro base di clienti espandendo le operazioni in altre citta' come Austin e Atlanta.

3. Il rallentamento del lusso potrebbe continuare prima di riprendersi Gli acquirenti americani potrebbero essere piu' disposti a comprare marchi di fascia alta ora che le elezioni sono finite. Dobbiamo ancora superare la transizione di potere e avere maggiore chiarezza sulla politica della nuova amministrazione, ma crediamo che la spesa per il lusso negli Stati Uniti abbia toccato il fondo. Tuttavia, il tasso di crescita potrebbe essere sostanzialmente piu' lento rispetto al periodo Covid-19. Nonostante la potenziale inversione di tendenza delle vendite negli Stati Uniti, gli investitori rimarranno probabilmente preoccupati per il potenziale di guadagno a breve termine delle aziende del lusso. Questo perche' gli acquirenti cinesi, che in genere acquistano circa il 33% dei beni di lusso venduti a livello globale, stanno spendendo meno. Probabilmente ci vorra' del tempo prima che la fiducia dei consumatori cinesi, che e' alla base delle abitudini di spesa, torni a crescere a causa del calo dei salari, delle restrizioni ai viaggi e della forte perdita di valore degli immobili.

Una nuova guerra commerciale potrebbe significare un aumento dei dazi in un momento in cui i marchi del lusso hanno raggiunto un muro temporaneo nel potere di determinazione dei prezzi. In passato, le aziende hanno trasferito le tariffe ai consumatori attraverso l'aumento dei prezzi. Ma dato il rallentamento delle condizioni macroeconomiche a livello globale, i marchi non possono aumentare i prezzi in modo cosi' aggressivo come hanno fatto in passato.

Anche la scarsa innovazione stilistica ha danneggiato le vendite di alcune aziende del lusso. Marchi di nicchia come Miu Miu, di proprieta' di Prada, stanno rischiando con i loro prodotti, ma questo non si e' ancora tradotto nel settore in generale. Inoltre, marchi come Chanel e Louis Vuitton, un tempo esclusivi, sono ora cosi' comuni che i clienti potrebbero non essere cosi' desiderosi di acquistare i loro prodotti. Riteniamo che i marchi continuino ad avere valore e che il lusso tornera' in auge. Ma ci aspettiamo una ripresa lenta piuttosto che una rapida ripresa a bastone.

*Equity Portfolio Manager di Capital Group "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".

