Capital Group: cosa ha rivelato la trimestrale sui consumatori statunitensi - PAROLA AL MERCATO

di Hilda Applbaum* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 12 ott - Mentre l'economia statunitense si avvia verso gli ultimi mesi di un anno tumultuoso, tutti gli occhi sono puntati sui consumatori americani. Riusciranno a continuare a spendere nonostante la crescita piu' debole dell'occupazione e gli aumenti salariali piu' lenti? Oppure stringeranno la cinghia a causa dell'aumento dei dazi e dell'inflazione? I buoni risultati finanziari di diverse societa' dell'indice S&P 500 indicano che l'economia rimane resiliente. Tuttavia, secondo alcuni segnali gli acquirenti stanno diventando piu' selettivi nei loro acquisti e molte aziende non saranno in grado di assorbire ancora a lungo gli aumenti dei prezzi legati ai dazi.

Di seguito sono riportati tre temi che meritano un'analisi piu' approfondita.

I consumatori potrebbero essere in grado di assorbire i dazi Gli acquirenti potrebbero presto notare un aumento dei prezzi, ma sono piu' preparati di quanto si possa pensare.

Grazie al basso rapporto debito/reddito e al potenziale sollievo derivante dai rimborsi fiscali e dai tagli dei tassi, molte famiglie potrebbero far fronte a modesti aumenti dei prezzi. Di conseguenza, i principali retailer sono ottimisti riguardo al loro potenziale guadagno, nonostante la probabilita' di aumenti dei prezzi man mano che le aliquote tariffarie effettive diventeranno piu' chiare. In precedenza, molte aziende statunitensi hanno assorbito l'impatto dei dazi piuttosto che aumentare i prezzi. Si prevede che le aziende ripartiranno i costi legati ai dazi tra le loro catene di approvvigionamento e i consumatori.

I proprietari di immobili potrebbero optare per la ristrutturazione I modesti tagli dei tassi di interesse spingeranno i consumatori a rientrare nel mercato immobiliare? La domanda incombe su un settore afflitto da un prolungato calo delle vendite. I consumatori si stanno sempre piu' rassegnando all'idea che i tassi ipotecari potrebbero scendere, ma difficilmente raggiungeranno i minimi registrati durante la pandemia. Il tasso ipotecario medio a 30 anni si attesta intorno al 6,5-7%, ben al di sopra del 3-4% che in genere stimola un aumento significativo degli acquisti di case. Ci troviamo in un contesto in cui i proprietari di immobili hanno deciso di ristrutturare le loro case, ma siamo ancora agli inizi. Al di fuori del settore immobiliare, lo sviluppo delle infrastrutture di IA potrebbe continuare a sostenere il settore edile in generale. Le aziende che investono in data center e servizi pubblici dispongono di ampie disponibilita' liquide e non dipendono dal contesto dei tassi di interesse.

I dazi stravolgono le strategie dei marchi di consumo Dai dazi doganali all'evoluzione delle preferenze dei consumatori, fino alle sempre piu' frequenti perturbazioni meteorologiche, le aziende stanno affrontando una notevole volatilita'. Alcune stanno sfruttando i propri punti di forza, mentre altre risentono delle loro vulnerabilita' specifiche. Nel settore delle bevande, ad esempio, sia Coca-Cola che Pepsi devono affrontare i dazi sull'alluminio.

Pepsi, tuttavia, acquista il suo concentrato in Irlanda, mentre Coca-Cola produce negli Stati Uniti. I dazi aggiuntivi imposti a Pepsi l'hanno costretta ad aumentare i prezzi per preservare i margini. Questo da' a Coca-Cola la flessibilita' di aumentare i prezzi per allinearsi a Pepsi o di mantenere i prezzi invariati per guadagnare ulteriori quote di mercato.

In entrambi i casi, il modello di business di Coca-Cola e' in una posizione migliore per affrontare i dazi.

Anche la tendenza verso la salute e il benessere, attribuita in parte alla popolarita' dei farmaci dimagranti, ha influito sul comportamento dei consumatori. Gli alimenti ultra-trasformati, ricchi di carboidrati e ipercalorici vengono sostituiti da prodotti ad alto contenuto proteico e con ingredienti genuini, nonche' da piatti cucinati da zero.

Le aziende alimentari tradizionali stanno attraversando un periodo difficile perche' non sono riuscite a stare al passo con le esigenze dei consumatori.

Tuttavia, la pressione non e' tutta autoindotta. Il clima sta diventando un fattore difficile da gestire per alcuni. I prezzi del cacao e del caffe' sono insolitamente alti perche' le condizioni meteorologiche avverse hanno influito sull'offerta, anche prima della pressione legata ai dazi. Il clima influisce anche sui consumatori. Non sappiamo quando si verifichera' un evento meteorologico esogeno, ma la volatilita' complessiva e' in aumento e le aziende devono pianificare in modo conservativo e integrare la ridondanza nei loro modelli di business.

Le aziende possono adattarsi a un consumatore piu' cauto? Il comportamento dei consumatori e' un'arte, non una scienza.

Negli ultimi anni gli acquirenti hanno sfidato le aspettative e hanno speso in un contesto di inflazione galoppante, tassi di interesse elevati e fluttuazioni economiche. Resta da vedere se tale comportamento persistera' anche quando i dazi intaccheranno il loro potere d'acquisto, soprattutto con l'avvicinarsi delle festivita' natalizie. Riteniamo che i tagli dei tassi e le dichiarazioni dei redditi del prossimo anno potrebbero contribuire a compensare alcuni aumenti dei costi legati ai dazi e prevenire una recessione economica.

Non prendiamo decisioni di investimento sulla base di un solo trimestre, ma gli utili recenti sono stati un utile punto di riferimento per valutare come i consumatori e le aziende stanno reagendo ai dazi e ad altre incertezze politiche.

