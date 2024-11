Capital Group: cosa comporta la resilienza dell'economia Usa per gli investitori obbligazionari - PAROLA AL MERCATO

di Flavio Carpenzano* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 30 nov - Sebbene la Fed abbia appena avviato il suo ciclo di tagli, rimangono interrogativi su quanto sia effettivamente restrittiva la politica monetaria. E' notoriamente difficile capirlo, perche' il dato non e' direttamente osservabile e deve quindi essere dedotto. Tuttavia, alcuni degli strumenti utilizzati per stimarlo suggeriscono che la politica potrebbe essere piu' prossima alla neutralita', altra caratteristica della fase di meta' ciclo che, se corretta, suggerirebbe che la Fed continuera' a tagliare i tassi, ma forse non nella misura che il mercato si aspettava inizialmente a settembre, quando e' iniziato il ciclo di allentamento.

Perche' l'economia statunitense e' stata cosi' resiliente? Il ritorno dell'economia statunitense in una fase di meta' ciclo deriva dalla sua resilienza strutturale e ciclica.

Nella pubblicazione primaverile abbiamo evidenziato alcuni dei fattori che contribuiscono a sostenere questa resilienza, e i dati pubblicati quest'anno rafforzano tale tesi.

Dal punto di vista strutturale, la produttivita' degli Stati Uniti, che e' un fattore trainante la crescita nel piu' lungo termine, e' aumentata nettamente dal 2023, attestandosi intorno al 2,5%. Un'elevata produttivita' consente di mantenere basso il costo del lavoro (e quindi l'inflazione) nonche' di aumentare i margini.

Anche i programmi di investimento del governo statunitense e i relativi megaprogetti che hanno fatto da catalizzatore, stanno incoraggiando l'aumento della spesa in conto capitale, che contribuisce ulteriormente a sostenere la crescita. Altro supporto proviene dalla GenAI, con grandi investimenti sia in software che in infrastrutture come i data center. Sebbene i programmi governativi abbiano sostenuto l'economia USA, il grafico seguente evidenzia come la domanda privata sia il principale fattore alla base della crescita del PIL reale degli Stati Uniti. In altre parole, sono i consumatori che determinano la resilienza ciclica dell'economia.

Gli Stati Uniti possono rimanere resilienti con gli attuali livelli di debito? L'economia statunitense rimane in deficit fiscale e probabilmente lo sara' ancora per qualche tempo. L'attuale entita' del debito supera il 110% del PIL, valore superiore a quello della maggior parte degli altri mercati sviluppati. Le previsioni ufficiali di un suo aumento hanno rinnovato le preoccupazioni di alcuni operatori di mercato sulla sostenibilita' dell'economia statunitense.

Innanzitutto, e' importante ricordare che prevedere il livello futuro del debito non e' facile. Le previsioni ufficiali di solito estrapolano le tendenze recenti, quindi possono spesso non notare un cambiamento di tendenza, il che non e' irrilevante, perche' bastano piccoli ritocchi alle ipotesi sottostanti di inflazione, produttivita' e rendimenti nominali per osservare grandi cambiamenti nel livello del debito in percentuale del PIL.

*Investment Director Reddito Fisso di Capital Group.

