Capital Group: cosa comporta la resilienza dell'economia Usa per gli investitori obbligazionari - PAROLA AL MERCATO -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 25 nov - Implicazioni per gli investimenti Nonostante la normalizzazione osservata finora della curva dei rendimenti statunitensi, gli steepener continuano a rimanere interessanti dal punto di vista delle valutazioni.

Secondo la nostra analisi, posizionandosi per un ulteriore irripidimento si potrebbero ottenere risultati positivi in un'ampia serie di potenziali esiti basati sugli attuali prezzi a termine. A nostro avviso, gli steepener rimangono quindi la principale copertura contro il rischio di ribasso per i portafogli. L'unico scenario probabile in cui gli steepener potrebbero produrre un risultato negativo sarebbe se l'inflazione dovesse riaccelerare in modo significativo, il che porterebbe probabilmente la Fed a dover aumentare nuovamente i tassi.

Il rapporto rischio/rendimento di una posizione sulla duration e', a nostro avviso, piu' sfumato. Nel periodo che ha preceduto e seguito il taglio iniziale del tasso sui Fed Fund, il mercato scontava un percorso piuttosto aggressivo della politica monetaria statunitense. Il nostro orientamento e' pertanto quello di utilizzare gli steepener quali strumento principale di avversione del rischio, ma abbiamo una visione ampiamente neutrale sulla duration. Sebbene di recente il mercato abbia rivisto le proprie aspettative sul percorso dei tagli, restituendo quindi valore alla duration statunitense, il rapporto rischio/rendimento continua a favorire gli steepener.

La resilienza dell'economia statunitense dovrebbe far si' che la crescita globale rimanga positiva, anche se a un tasso inferiore intorno al 2%. Questa prospettiva di crescita positiva dovrebbe, a parita' di condizioni, offrire un contesto favorevole ai mercati del credito, che continuano a godere di un forte supporto tecnico.

Sebbene cio' si rifletta gia' in spread contratti, l'esperienza passata indica che, in assenza di un significativo catalizzatore esterno, gli spread possono rimanere ai livelli attuali per qualche tempo. In assenza di un tale catalizzatore, riteniamo che gli investitori in obbligazioni corporate investment grade possano continuare a beneficiare degli interessanti rendimenti offerti da una parte del mercato obbligazionario di alta qualita', con una duration di circa sei anni. Il cuscinetto di reddito che ne deriva, unito alla duration, dovrebbe contribuire a compensare un eventuale ampliamento degli spread in caso di deterioramento del contesto di mercato. L'unico scenario realistico in cui prevediamo che i rendimenti complessivi delle obbligazioni corporate IG subiscano pressioni significative e' quello in cui gli Stati Uniti tornino a un contesto di stagflazione, in cui sia i rendimenti che gli spread aumentino in modo significativo, il che al momento non ci sembra molto probabile.

Al momento siamo orientati verso la fascia di qualita' piu' elevata del credito investment grade, in quanto riteniamo che offra un valore relativo migliore. Infatti, con la contrazione degli spread, sono diminuiti i premi al rischio nel mercato delle obbligazioni corporate. Lo dimostra il differenziale di spread tra i crediti A e BBB, estremamente contenuto su base storica, il che significa che gli investitori vengono poco compensati per il rischio di credito aggiuntivo assunto quando scendono nella scala della qualita' del credito. Uno dei settori di maggiore qualita' in cui riscontriamo opportunita' e' quello farmaceutico. Le obbligazioni di questo settore tradizionalmente difensivo e di alta qualita' possono al momento essere acquistate senza sacrificare lo spread rispetto al mercato in generale come avvenuto in passato. Nel settore farmaceutico si concentriamo sulle opportunita' idiosincratiche, con una preferenza per gli emittenti con solidi asset/pipeline che hanno una scarsa propensione a intraprendere operazioni di fusione e acquisizione.

Il carry positivo dovrebbe sostenere anche il debito dei mercati emergenti, in particolare quello in valuta locale. Le societa' dei ME rappresentano un'ulteriore fonte di carry, ma le valutazioni in questo segmento del mercato sono contenute, in particolare nel segmento investment grade. A nostro avviso, attualmente c'e' piu' valore nell'high yield dei ME, ma si concentra maggiormente nella fascia di qualita' inferiore dello spettro del comparto creditizio. Cio' detto, troviamo ancora opportunita', con alcuni emittenti che offrono valutazioni interessanti sia rispetto ai loro titoli di Stato sottostanti sia rispetto agli equivalenti emittenti statunitensi.

*Investment Director Reddito Fisso di Capital Group "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".

