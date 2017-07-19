Capital Group: come posizionare i portafogli in vista del nuovo ordine mondiale - PAROLA AL MERCATO

di Andy Budden* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 12 set - La rivalita' strategica e' tornata al centro della scena, cosi' come il perseguimento dell'interesse nazionale, mentre le istituzioni create per governare un mondo piu' cooperativo mostrano evidenti segnali di affaticamento. Nulla di tutto cio' e' improvviso. Le pressioni si accumulano dalla crisi finanziaria globale (GFC), ma il loro impatto sui mercati sta diventando sempre piu' difficile da ignorare. Per gli investitori, il risultato e' un mondo piu' frammentato e guidato dalle politiche pubbliche, in cui gli esiti sono piu' disomogenei e meno prevedibili e nel quale la resilienza assume un'importanza maggiore che in passato.

Una transizione strutturale, non una singola rottura Gli ordini mondiali tendono a seguire uno schema ricorrente: stabilita', graduale indebolimento, crisi e rinnovamento.

Anche il sistema emerso dopo la Guerra Fredda ha seguito questo percorso, non attraverso una frattura improvvisa e decisiva, bensi' mediante una trasformazione strutturale alimentata da una serie di shock. L'ingresso della Cina nell'Organizzazione Mondiale del Commercio ( WTO) nel 2001 ha accelerato un processo di integrazione globale che ha prodotto benefici significativi, ma che ha anche allungato le catene di approvvigionamento, favorito la delocalizzazione di posti di lavoro e spinto i governi a interrogarsi sulla propria dipendenza da fornitori esteri per beni e tecnologie strategiche. Gli eventi successivi, dall'ascesa delle minacce non statali fino alle azioni della Russia in Ucraina, hanno ulteriormente eroso la fiducia nell'ordine liberale e ridotto la capacita' di istituzioni come le Nazioni Unite (ONU) e la WTO di coordinare una risposta efficace quando emergono crisi internazionali.

A che punto siamo L'attuale fase di transizione si manifesta principalmente in tre direzioni.

1.Le istituzioni create per gestire le sfide transfrontaliere stanno perdendo efficacia, poiche' i governi attribuiscono crescente priorita' all'occupazione, alla sicurezza e alla resilienza interna, privilegiando sempre piu' accordi tra gruppi ristretti di Paesi rispetto a un consenso su scala globale.

2.La competizione si sta spostando sul piano economico, con dazi, sanzioni, controlli sulle esportazioni e restrizioni agli investimenti utilizzati come strumenti per orientare gli equilibri strategici. Il vero vantaggio competitivo risiede sempre piu' nel controllo delle reti attraverso cui circolano merci, capitali e tecnologie.

3.Il potere si sta distribuendo tra molteplici poli regionali, piuttosto che convergere verso un nuovo centro dominante. Sempre piu' Paesi stanno diversificando le proprie catene di approvvigionamento, i sistemi di pagamento e le rotte commerciali per ridurre la dipendenza da un unico sistema.

*investment director di Capital Group.

Red-

(RADIOCOR) 12-09-26 12:28:11 (0235) 5 NNNN