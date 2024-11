Capital Group: cinque temi di crescita per i prossimi cinque anni - PAROLA AL MERCATO

di Anne-Marie Peterson* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 03 nov - Stanno emergendo i primi segnali di una rotazione di mercato, da un insieme ristretto di leader in crescita a una gamma piu' ampia di societa'. Se da un lato gli investitori non intendono abbandonare le Big Tech, molti temono il rischio di concentrazione e l'esposizione eccessiva a queste societa' negli indici ponderati per capitalizzazione di mercato.

Non hanno tutti i torti: a nostro avviso gli investitori dovrebbero avere un'esposizione agli incumbent tecnologici che hanno trainato gran parte della crescita dell'economia USA, ma anche a un insieme piu' ampio di societa' e settori che vantano modelli di business solidi e un ampio potenziale di crescita all'orizzonte.

Condividiamo di seguito le nostre opinioni sulle opportunita' di investimento riconosciute dal mercato che riteniamo destinate a persistere e su alcune altre aree e temi di crescita potenziale.

1. I grandi diventano sempre piu' grandi: il settore tech e il suo ecosistema Storicamente, le dimensioni elevate hanno rappresentato un ostacolo per la crescita. Ma questo non vale per le Big Tech, che generano rendimenti a fronte di investimenti incrementali molto contenuti. Gli investimenti in questi settori si focalizzano su hardware e software, che rappresentano costi non recuperabili. In seguito, con la crescita del business, i margini si amplieranno contestualmente alla crescita dei volumi.

Nel complesso, la dimensione elevata rimane un grande vantaggio per le mega cap. L'autore e fisico Geoffrey West ha scritto in merito al concetto di scala, osservando che i grandi organismi utilizzano meno energia per preservare il loro calore: elefanti e balene, infatti, vivono molto a lungo. Lo stesso vale per le grandi citta', che sfruttano i vantaggi di scala e sono economicamente piu' efficienti per unita' prodotta.

Lo stesso concetto e' applicabile alle Big Tech, che hanno dimostrato che si puo' fare business con un approccio piu' virtuale e facendo un uso meno intensivo di capitali e manodopera.

2. Elevate barriere all'entrata e ampi vantaggi competitivi: il settore industriale Al di la' del settore tecnologico, cerchiamo settori e societa' con ampi vantaggi competitivi: elevate barriere all'entrata, asset non sostituibili e una domanda in crescita.

I titoli industriali beneficiano di molteplici venti a favore: la transizione energetica negli Usa, la sicurezza energetica in Europa, il reshoring delle filiere e l'aumento della spesa nel settore della difesa. Questi trend pluriennali stanno gettando le basi per un super-ciclo di investimenti in conto capitale che potrebbe generare opportunita' per numerose aziende.

3. Molteplici leve di crescita: il settore sanitario Abbiamo gia' scritto della sanita' come tema pluriennale, e continuiamo a considerarla in generale un'area caratterizzata da prospettive solide, che non puo' essere ignorata dagli investitori orientati al lungo periodo. Nel 2022, la spesa sanitaria negli Stati Uniti ha raggiunto USD4.500 miliardi - il 17,3% del PIL - secondo Centres for Medicare and Medicaid Services.

Siamo ora agli inizi di una terza grande ondata di innovazione nei campi delle biotecnologie e della scoperta di nuovi farmaci Le aziende sanitarie, sostenute dalle intuizioni derivanti dal sequenziamento genetico effettuato negli ultimi anni e dalla capacita' di elaborare una grande quantita' di dati a velocita' piu' elevate, hanno sviluppato metodi per intervenire in modo piu' specifico nel processo della malattia. Questa fase e' estremamente promettente.

Attraverso il sequenziamento e l'elaborazione dei dati, gli sviluppatori dei farmaci sono in grado di applicare interventi estremamente specifici come la terapia genetica, trapiantando geni normali in luogo di geni mancanti o difettosi.

Un'altra tecnologia emergente e' quella delle terapie RNAi.

La RNAi e' un processo biologico naturale che regola l'espressione genica interferendo con l'RNA messaggero (mRNA) che porta le istruzioni del DNA per la produzione di nuove proteine. Queste terapie 'silenziano' i geni che causano o contribuiscono alla malattia, una tecnologia che sara' fondamentale per il trattamento di molte patologie.

*gestore di portafoglio azionario di Capital Group.

