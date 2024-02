Capital Group: cinque punti chiave per investire nel 2024 - PAROLA AL MERCATO

di Mike Gitlin* (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 17 feb - In un anno le cose possono cambiare in maniera radicale. All'inizio del 2023, il mercato era caratterizzato da un diffuso pessimismo, gli investitori si preparavano a una recessione e molti prevedevano un altro anno negativo per i titoli. Invece, l'economia si e' dimostrata straordinariamente resiliente, l'inflazione e' diminuita rapidamente e le azioni statunitensi, rappresentate dall'Indice S&P 500, hanno segnato un'impennata del 26,3%. A proposito di sorprese: la storia insegna che l'economia e i mercati sembrano trovare sempre il modo di sorprendere gli investitori. Di seguito cinque punti chiave per far si' che i piani a lungo termine proseguano nella giusta direzione.

1. Le elezioni vanno e vengono, ma i risultati durano tutta la vita Nel 2024 le notizie politiche domineranno sicuramente i titoli dei giornali. Piu' della meta' della popolazione mondiale si rechera' alle urne, da Taiwan al Sudafrica.

L'elezione presidenziale negli Stati Uniti, con i suoi dibattiti sull'immigrazione, sulla politica internazionale e sulle questioni sociali, si preannuncia particolarmente controversa.

L'incertezza legata alle elezioni americane probabilmente scatenera' una maggiore volatilita' dei mercati, soprattutto durante la stagione delle primarie. Ma la buona notizia e' che la volatilita' puo' spesso generare opportunita' per gli investitori piu' pazienti. Le societa' di alta qualita' finiscono spesso nel mirino della politica, il che puo' creare un'opportunita' di acquisto. Tuttavia, in genere cerchiamo di andare oltre il ciclo elettorale e di puntare a un periodo medio di detenzione nei portafogli di circa otto anni - sostanzialmente due mandati presidenziali.

Gli investitori possono nutrire forti convinzioni sul candidato o sul partito politico che guidera' il Paese nella giusta direzione, ma da sempre il partito che prevale ha un impatto minimo sui rendimenti di mercato nel lungo periodo.

Dal 1936, il rendimento annualizzato a 10 anni delle azioni statunitensi (misurato sempre dal S&P 500) all'inizio di un anno elettorale e' stato dell'11,2% in caso di vittoria dei democratici e del 10,5% negli anni in cui a vincere e' stato un repubblicano.

2. La liquidita' potrebbe non essere cosi' interessante come si crede Nel 2023, gli investitori sono passati dall'avversione al rischio a un'avversione alle perdite. Gli investitori timorosi hanno spostato miliardi verso liquidita' e strumenti equivalenti. E' naturale ricercare sicurezza quando l'incertezza e' elevata e gli interessanti tassi su fondi del mercato monetario e le disponibilita' liquide possono sembrare rassicuranti. Tuttavia, la liquidita' potrebbe non essere cosi' interessante come si pensa, se si considera il costo dell'opportunita'.

Agli investitori basta guardare i rendiconti del quarto trimestre 2023 per accorgersi che restare in attesa comporta dei rischi. L'Indice S&P 500, un ampio indice delle azioni statunitensi, ha guadagnato l'11,69% nei tre mesi fino al 31 dicembre 2023, mentre l'Indice Bloomberg US Aggregate, che misura ampiamente il mercato obbligazionario statunitense, e' salito del 6,82%. Gli investitori ancora in attesa potrebbero perdere opportunita' future e mettere a rischio i loro obiettivi a lungo termine. Crediamo che siamo all'apice di una transizione importante, in cui gli investitori a lungo termine possono trovare interessanti opportunita' d'investimento in azioni e obbligazioni.

*Presidente e CEO di Capital Group.

