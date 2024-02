Capital Group: cinque punti chiave per investire nel 2024 - PAROLA AL MERCATO -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 17 feb - 3. L'innovazione e' viva e prospera, ma la diversificazione e' importante Le scoperte nel campo dell'intelligenza artificiale (IA) hanno affascinato il mondo e fatto impennare i prezzi delle azioni di una manciata di societa' tecnologiche mega cap.

Alcune di queste societa' all'avanguardia continueranno probabilmente a essere in prima linea per quanto riguarda l'innovazione, in quanto le applicazioni dell'IA si estenderanno a tutta l'economia e avranno un impatto sul modo in cui viviamo e lavoriamo. NVIDIA, ad esempio, progetta potenti chip per computer necessari all'esecuzione delle applicazioni di IA e Microsoft e' co-proprietaria della popolare applicazione di IA ChatGPT. I loro recenti successi hanno, pero', portato a un mercato azionario statunitense piu' concentrato rispetto all'era delle dot-com.

A dicembre 2023, le 10 maggiori societa' dell'Indice S&P 500 rappresentavano il 30,9% della capitalizzazione di mercato, rispetto al 26,6% delle 10 maggiori societa' a marzo 2000.

Dato il numero cosi' esiguo di titoli tecnologici statunitensi che generano una parte considerevole dei rendimenti complessivi del mercato, i potenziali vantaggi della diversificazione non sono stati evidenti lo scorso anno. Tuttavia, un'ampia diversificazione tra regioni e settori rimane un tratto distintivo dei portafogli al fine di aiutare gli investitori a perseguire i propri obiettivi in tutti i cicli di mercato.

Considerato il livello di incertezza economica che caratterizza l'anno in corso, riteniamo che la diversificazione sia piu' che mai essenziale, e riteniamo che vi siano promettenti opportunita' d'investimento tra le societa' tecnologiche leader negli Stati Uniti, nonche' tra le societa' che pagano dividendi e quelle leader a livello globale. In effetti, l'Europa e l'Asia ospitano pionieri in altri settori, da quello aerospaziale all'automazione industriale. Ad esempio, Safran, societa' francese leader nella produzione di motori per aerei a fusoliera stretta a livello mondiale, sta sviluppando, in collaborazione con General Electric, motori che potrebbero ridurre le emissioni del 20%. In Giappone, SMC e' leader nei componenti per apparecchiature robotiche e nella produzione di semiconduttori.

4. Il ritorno delle obbligazioni potrebbe essere solo all'inizio Di recente le obbligazioni non hanno offerto la stabilita' e la diversificazione relative a cui gli investitori sono stati abituati. Nel 2022, per la prima volta in 45 anni, le obbligazioni sono scese di pari passo con le azioni per un intero anno solare. La volatilita' del mercato obbligazionario e' proseguita per gran parte del 2023. Negli ultimi mesi, tuttavia, il quadro e' notevolmente migliorato.

Con un calo dell'inflazione piu' rapido del previsto, la Federal Reserve ha dichiarato di aver terminato il ciclo di rialzi dei tassi d'interesse, innescando un rally dei mercati obbligazionari nel quarto trimestre. La fine di un ciclo di inasprimento e' storicamente un buon momento per detenere obbligazioni. Inoltre, dato che i rendimenti sono aumentati in modo significativo in tutti i settori del credito e che un rallentamento dell'economia potrebbe innescare tagli dei tassi, il 2024 potrebbe essere l'anno del ritorno delle obbligazioni. Le obbligazioni potrebbero presto tornare a svolgere il loro ruolo di base, ovvero offrire reddito e diversificazione dai ribassi dei mercati azionari.

5. Esistono sempre motivi per non investire, ma i mercati sono stati resilienti "Nel corso dei miei 25 anni di attivita' nel settore degli investimenti, non ho mai conosciuto un buon momento per investire. Esistono sempre decine di buoni motivi per cui e' opportuno attendere", ha affermato Graham Holloway, il defunto presidente di American Funds Distributors. "Oggi la situazione non e' diversa... i tassi d'interesse, il Presidente, le continue lotte in Medio Oriente, le eccessive regolamentazioni governative e un Congresso che e' piu' parte del problema che della soluzione. Una persona prudente potrebbe essere tentata di non investire in simili circostanze, a meno che non voglia cogliere un'opportunita'".

Queste parole avrebbero potuto essere pronunciate ieri, ma sono state pronunciate nel maggio 1981, un altro periodo di incertezza dei mercati. Le novita' provocano turbolenze nel breve periodo, ma i fondamentali societari guidano i mercati nel lungo termine.

