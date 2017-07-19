Candriam: tre driver per le azioni europee in autunno - PAROLA AL MERCATO -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 20 set - Il terzo fattore e' il ciclo politico della Francia. Parigi ha dato il colpo di grazia allo 'Europe trade'' a fine estate, quando le dinamiche di sfiducia e le tensioni sul bilancio hanno determinato un'impennata dei rendimenti degli OAT e hanno spinto lo spread OAT-Bund oltre gli 80 punti base. Questo shock ha innescato un de-risking sui titoli azionari francesi e un notevole incremento delle posizioni corte, mentre le istantanee dei flussi di fondi hanno mostrato che gli investitori stavano automaticamente spostando il rischio lontano dalla regione. Da allora lo spread si e' stabilizzato e le discussioni di mercato si stanno giustamente concentrando sulla sua effettiva ampiezza. I recenti sondaggi suggeriscono che la soglia di fiducia per gli investitori internazionali si attesta ben al di sopra dei 100 punti base; in altre parole, i livelli attuali prezzano gia' cattive notizie in modo sostanziale. Il nostro scenario di base e' meno drammatico, in quanto la situazione sembra gestibile per i mercati e la storia fiscale della Francia e' politica piuttosto che sistemica. Nel caso di un mercato orso, sulla scia dell'emotivita', valuteremo l'opportunita' di assumere rischi selettivi in Francia e, piu' in generale, in tutta Europa.

Riteniamo quindi che sia giunto il momento di riprendere a investire nei titoli azionari europei, pur mantenendo un approccio selettivo.

Cosa ci farebbe cambiare idea? Un nuovo allargamento dello spread OAT-Bund che segnali una situazione di crisi; una chiara evidenza che il ritmo degli ordini in Germania stia rallentando oltre la fine dell'anno; oppure un significativo peggioramento dei dati sull'attivita' dell'area dell'euro che metta in discussione la tesi delle small e mid cap. In caso contrario, prevediamo che la situazione politica potrebbe portare le aziende ad avere piu' commesse in grado di generare utili. Questo potrebbe tradursi in una sovraperformance per alcune societa' selezionate, a multipli piu' interessanti rispetto alle omologhe USA.

