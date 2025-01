Candriam, quali opportunita' d'investimento dietro il nuovo contesto per la transizione energetica - PAROLA AL MERCATO

di Alix Chosson* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 05 gen - La transizione energetica non e' una questione di "se", ma di "quando" e "come". Il cambiamento climatico e' una realta', come dimostrano le recenti e mortali inondazioni in Spagna. Non agire ora significa pagare un prezzo piu' alto in seguito e costringere i paesi a adattarsi, con conseguenze socioeconomiche ben piu' gravi.

Sebbene possa essere rallentata dal calo dell'ambizione politica, riteniamo che la transizione sia una tendenza inarrestabile che continuera' a trasformare la nostra societa'. Le decisioni che guideranno questa transizione energetica saranno sempre piu' dettate dalla ricerca di una maggiore competitivita' economica e dalla necessita' di garantire la massima indipendenza nelle catene di approvvigionamento energetico.

Nel concreto, molte tecnologie fondamentali per la transizione energetica stanno registrando un forte sviluppo, prime tra tutte le energie rinnovabili. Si prevede che entro il 2030 la capacita' globale di energia rinnovabile crescera' di 2,7 volte, superando le ambizioni dei paesi di quasi il 25%[2]. Cio' rappresenta un aumento di capacita' pari a 5.500 GW, di cui circa il 60% in Cina. Sebbene cio' non sia sufficiente a raggiungere l'obiettivo net zero di triplicare le capacita' rinnovabili, sottolinea che lo sviluppo delle energie rinnovabili e' ora meno guidato dalla regolamentazione ambientale e dai sussidi e quindi meno soggetto alla volatilita' politica.

Sebbene le normative possano accelerare la transizione, la rapida diffusione delle energie rinnovabili a livello globale e' oggi determinata principalmente da fattori economici. In molte regioni, le energie rinnovabili sono diventate la fonte di elettricita' piu' economica grazie al continuo miglioramento del costo medio ponderato dell'energia globale (LCOE), che si prevede verra' ulteriormente ridotto dai progressi tecnologici. Nel frattempo, la produzione di energia termica e' messa a dura prova dall'aumento dei costi del carbonio e dalla volatilita' dei mercati delle materie prime.

*Lead ESG Analyst for Environmental Research & Investments e Tanguy Cornet Head of Thematic Global Equity - Environment di Candriam.

