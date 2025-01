Candriam, quali opportunita' d'investimento dietro il nuovo contesto per la transizione energetica - PAROLA AL MERCATO -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 05 gen - Come cogliere le opportunita' di investimento in questo nuovo contesto? Secondo lo scenario principale 'Announced Pledges' dell'Agenzia Internazionale per l'Energia (AIE), gli investimenti nella transizione raddoppieranno nelle economie avanzate e in Cina, mentre quadruplicheranno nelle economie in via di sviluppo, fino a raggiungere quasi 3700 miliardi di dollari. Nello scenario net zero, si prevede che questi aumenteranno fino a 4800 miliardi di dollari. Entrambi gli scenari creano un'ampia gamma di opportunita' per gli investitori in una moltitudine di tecnologie: .L'elettrificazione ricopre un ruolo fondamentale nel decarbonizzare l'economia globale. Si prevede che nei prossimi due anni la domanda globale di elettricita' aumentera' piu' rapidamente i (+3,4% annuo fino al 2026[4]) guidata dalla demografia, da nuove vie di utilizzo come l'intelligenza artificiale e dall'elettrificazione del fabbisogno energetico negli edifici, nell'industria e nei trasporti.

.Il LCOE medio ponderato globale, per i progetti fotovoltaici su scala industriale, e' ora pari a 0,049 $/kWh[7], il 29% in meno rispetto all'opzione piu' economica alimentata a combustibili fossili[8]. I vantaggi economici della tecnologia solare ed eolica sono convincenti, anche senza sussidi. L'Inflation Reduction Act e la Bipartisan Infrastructure Law hanno gettato le basi per il progresso dell'energia pulita e si prevede che i leader locali, statali e del settore privato porteranno avanti questo slancio.

L'aumento della domanda di energia e gli ulteriori miglioramenti del LCOE sono i principali fattori chiave dell'aumento pari a 2,7 volte della capacita' entro il 2030, previsto dall'IEA nel suo scenario base.

.L'ammodernamento e l'ampliamento delle infrastrutture di trasporto sono essenziali per la decarbonizzazione dei sistemi energetici. Negli Stati Uniti, oltre il 70% delle linee di trasporto e dei trasformatori della rete elettrica sono vecchi e vulnerabili alle interruzioni di corrente, agli attacchi informatici e possono causare incendi boschivi.

Secondo l'IEA, per raggiungere gli obiettivi climatici, gli investimenti nelle reti dovranno raddoppiare, arrivando a superare i 900 miliardi di dollari all'anno. Per ogni dollaro investito nelle energie rinnovabili, un altro dollaro deve essere investito nelle reti.

.La domanda di soluzioni per lo stoccaggio di energia e' in rapida crescita. Si stima che nel 2024 la capacita' di accumulo delle batterie sia aumentata dell'82%[9], con miglioramenti tecnologici che consentiranno di ridurre i costi e migliorare l'efficienza fino al 2030. In particolare, si prevede che le tecnologie delle batterie agli ioni di sodio e, a piu' lungo termine, delle batterie allo stato solido, contribuiranno a risolvere il dilemma tecnologico dell'accumulo stazionario. Fino ad adesso, tale aspetto ha impedito ai sistemi di accumulo energetico di svolgere il loro ruolo nella decarbonizzazione delle reti elettriche. Ci aspettiamo che la svolta tecnologica in questo ambito avvenga prima del 2030.

Lo slancio verso la transizione e' ora sostenuto dalla ricerca di una maggiore competitivita' economica e dalla necessita' di garantire la massima indipendenza della filiera energetica. Questo dovrebbe attenuare l'impatto dei cambiamenti politici a breve termine. In definitiva, nel contesto della deglobalizzazione, e' probabile che gli investimenti necessari per la transizione siano piu' elevati del previsto, creando un'ampia gamma di opportunita' di investimento.

