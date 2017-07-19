Candriam: portafogli di inverno, non solo Tech, diversificare con Healthcare e Credito - PAROLA AL MERCATO -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 18 gen - Un secondo tema e' il collo di bottiglia dell'elettrificazione. La domanda di energia legata all'AI sta accelerando bruscamente, mentre la produzione di elettricita' e la capacita' di rete sono in ritardo. Cio' crea opportunita' a lungo termine nei settori delle utility, delle infrastrutture di rete, dello stoccaggio e dei metalli utilizzati per l'elettrificazione, come il rame. L'elettrificazione rappresenta sia un vincolo sul ciclo dell'AI, sia una delle sue piu' interessanti opportunita' di investimento di secondo ordine. I rischi permangono. I progressi dell'AI potrebbero alla fine scontrarsi con limiti fisici, di dati o energetici, sollevando la possibilita' che la spesa anticipata si riveli poi eccessiva. Anche se lo scenario rialzista resta interessante, lo scenario ribassista potrebbe portare a una delusione e a una maggiore volatilita', invece che a una chiara continuazione dei recenti trend. Accanto alla tecnologia, rimaniamo costruttivi su healthcare e biotecnologie, che offrono crescita e diversificazione idiosincratiche in un momento in cui gran parte del mercato e' sempre piu' ciclico e dipendente dall'IA. Le pipeline dell'innovazione sono solide, c'e' stato un reset delle valutazioni e l'attivita' di M&A sta riprendendo, poiche' le grandi aziende farmaceutiche cercano di rinnovare i portafogli. In un contesto di mercato definito dalla dispersione in aumento, riteniamo che l'esposizione tematica e una selezione titoli rigorosa siano i principali propulsori di alfa.

Nell'obbligazionario, i mercati dei tassi a livello globale stanno passando da un allentamento sincronizzato a una normalizzazione piu' differenziata. In questo contesto, utilizziamo la duration principalmente a fini di copertura, concentrandoci sul valore relativo e sul posizionamento della curva invece che sul rischio di duration totale. I mercati del credito sono chiaramente in una fase avanzata del ciclo.

L'aumento delle spese in conto capitale nel settore tecnologico, le condizioni finanziarie piu' favorevoli e la ripresa dell'M&A indicano un aumento dell'offerta e una maggiore dispersione, con spazi limitati per un'ulteriore contrazione degli spread. Sebbene sia improbabile un netto ampliamento degli spread, il rapporto rischio/rendimento e' attualmente asimmetrico, soprattutto nell'investment grade USA. Preferiamo il credito europeo, dove i rendimenti coperti sono ora competitivi rispetto agli Stati Uniti e i fondamentali stanno migliorando, come dimostra l'equilibrio positivo tra le rising star e i fallen angel.

Sul fronte valutario, abbiamo una view negativa sul dollaro per i prossimi mesi. La contrazione dei differenziali dei tassi sostiene un range EUR/USD piu' normalizzato di 1,15-1,20. Dopo l'aggiustamento dell'euro, le valute asiatiche potrebbero guidare la fase successiva, in cui permangono pressioni di deprezzamento a causa delle tensioni commerciali e dell'incertezza politica. Il cambio USD/JPY ha gia' iniziato a discostarsi dai fondamentali. Nel complesso, privilegiamo alcune selezionate valute asiatiche in un contesto di graduale indebolimento del dollaro USA. Rimaniamo ottimisti sull'oro, sostenuto dalla forte domanda fisica, dai rinnovati afflussi negli ETF, dagli acquisti delle banche centrali e dalla domanda di asset reali. Vediamo i ribassi come opportunita' di acquisto. L'argento mantiene un potenziale di rialzo grazie al persistente deficit dell'offerta e alla limitata flessibilita' produttiva. Nel comparto dei metalli di base, privilegiamo il rame e l'alluminio, dove prevalgono i vincoli strutturali all'offerta. La scarsa disponibilita' del rame sta aumentando a causa delle interruzioni della produzione e delle distorsioni della domanda determinate dai dazi, mentre l'offerta di alluminio e' limitata dai vincoli energetici e di capacita'. I prezzi elevati aumentano i rischi di distruzione della domanda, in particolare in Cina, oggetto di attento monitoraggio.

