Candriam: il rischio di inflazione sta diventando piu' diversificato - PAROLA AL MERCATO -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 22 giu - Il nostro posizionamento e' moderatamente costruttivo. Manteniamo un leggero sovrappeso sulle azioni, in particolare USA e dei mercati emergenti. Gli Stati Uniti continuano a beneficiare di una visibilita' sugli utili superiori e della leadership nell'AI, mentre i mercati emergenti offrono valutazioni interessanti e dinamiche degli utili in miglioramento, anch'esse trainate dalle societa' tecnologiche.

Nel reddito fisso, manteniamo un orientamento long in termini di duration sui titoli di Stato tedeschi di alta qualita' e deteniamo debito dei mercati emergenti. I primi offrono qualita' sullo sfondo di un rallentamento dell'attivita' europea, mentre il secondo aggiunge diversificazione e beneficia di un carry allettante e di flussi di capitale piu' solidi. Sul fronte valutario, riteniamo che le valute legate alle commodity continuino a beneficiare dell'attuale contesto e manteniamo un sottopeso sul dollaro statunitense, con una preferenza per lo yen giapponese. L'oro e i metalli strategici restano importanti strumenti di diversificazione del portafoglio in un mondo sempre piu' caratterizzato da carenze dell'offerta, divergenze delle politiche economiche e volatilita' dei tassi reali.

*Global Head of Multi-Asset, Candriam "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

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(RADIOCOR) 22-06-26 15:22:24 (0401) 5 NNNN