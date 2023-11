Candriam: i rendimenti dei Treasuries crescono, ma e' solo l'inizio - PAROLA AL MERCATO

di Philippe Noyard* (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 18 nov - A ottobre le azioni globali sono calate per il terzo mese consecutivo, mentre l'oro ha guadagnato terreno in un clima caratterizzato da rischi geopolitici, una stagione degli utili sotto pressione e tassi in aumento. I rendimenti dei Titoli di Stato statunitensi hanno avuto l'ennesimo incremento, trainato pero' dal tratto a lungo termine della curva.

Tassi USA: siamo gia' alla fine? A nostro parere, il sell off e' stato dovuto alla costante forza dimostrata dall'economia statunitense, evidenziata da dati molto solidi sull'occupazione, robuste vendite al dettaglio e una crescita che ha superato le aspettative, con un incremento annualizzato del PIL pari al 4,9% nel terzo trimestre, cosi' come un premio a termine piu' elevato. Data l'incertezza riguardo l'inflazione e i timori sull'offerta, gli investitori hanno richiesto una contropartita maggiore.

Ma la scorsa settimana, questi fattori di inquietudine si sono in parte attenuati, grazie ai dati pubblicati a inizio novembre che si sono dimostrati piu' deboli del previsto. Vi e' stata anche una sorpresa positiva in termini di emissioni, con il Tesoro che ha infatti deciso di concentrare le sue maggiori esigenze di offerta sulla parte anteriore della curva. Inoltre, la soglia psicologica del 5% ha finora agito come una sorta di barriera.

Riteniamo che gli attuali rendimenti dei Titoli di Stato statunitensi siano interessanti in un'ottica di medio termine. Dopo quello che e' stato il ciclo di inasprimento piu' aggressivo degli ultimi decenni, e' nostra opinione che la politica monetaria non abbia ancora finito di dare tutti i suoi frutti, per cui il percorso disinflazionistico proseguira' anche nei prossimi mesi. Per quel che riguarda l'evoluzione della curva, tradizionalmente questa si e' spesso irrigidita dopo l'ultimo rialzo da parte della Fed.

Crediamo che sara' cosi' anche in questo ciclo e, sebbene sia gia' avvenuto un significativo irripidimento (sovraperformance della parte anteriore) dopo l'ultimo rialzo (ad oggi), crediamo che tale dinamica possa strategicamente continuare. Sul breve termine siamo piu' cauti dopo la recente sottoperformance del tratto piu' a lungo termine, poiche' alcuni di questi movimenti potrebbero invertirsi.

Tuttavia, la volatilita' si conferma elevata e, per un rally piu' sostenuto, potrebbe essere necessaria una distensione su tale fronte.

Debolezza strutturale del dollaro USA Tradizionalmente, il contesto piu' negativo per il dollaro statunitense e' quello di un irrigidimento al rialzo del segmento a 2-10 anni, che a nostro avviso e' lo scenario piu' verosimile. Anche un appiattimento rialzista e' di solito un fattore sfavorevole per il biglietto verde. Poiche', al momento, ulteriori sorprese restrittive sembrano essere sempre meno probabili, riteniamo che questo sia un interessante punto di ingresso in quella che e' (ancora) una posizione leggermente contrarian, con il dollaro che e' diventato molto ricercato negli scorsi mesi.

Per quanto le metriche di valutazione siano in genere indicatori poco affidabili della performance valutaria a breve termine, una sopravvalutazione in termini di PPA avvalora comunque la nostra visione di lungo periodo. A nostro parere si tratta di un trade strutturale di piu' lungo termine. Al momento, ci stiamo posizionando sul dollaro rispetto all'euro o allo yen, con la BoJ verosimilmente in procinto di procedere a una graduale normalizzazione e il biglietto verde che ha perso slancio rispetto alla valuta dell'Eurozona, in seguito alle dichiarazioni del FOMC e ai dati economici piu' deboli.

Piu' costruttivi sul credito Siamo diventati piu' costruttivi sul credito investment grade europeo e statunitense e sull'high yield credit europeo, ma rimaniamo molto prudenti sull'high yield credit USA. In uno scenario di soft landing, con i tassi obbligazionari che performano bene la volatilita' che si e' stabilizzata, il credito Investment Grade dovrebbe registrare un rally.

L'asset class dovrebbe essere sostenuta da valutazioni interessanti, con spread leggermente superiori alle medie quinquennali, rendimenti complessivamente interessanti, una buona qualita' del credito e fattori tecnici favorevoli (minore offerta nelle prossime settimane e maggiore domanda di carry da parte degli investitori).

*Global Head of Fixed Income di Candriam "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".

