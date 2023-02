Candriam: Bce si conferma falco, ma mercato non crede potra' restarlo a lungo - PAROLA AL MERCATO

di Jamie Niven * (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 02 feb - E' evidente che il mercato si era posizionato per una BCE hawkish. Nonostante le dichiarazioni esplicitamente da falco della banca centrale, con un ritorno alla forward guidance (nonostante si pensasse fosse stata abbandonata) e 'l'intenzione' di effettuare un altro rialzo da 50 pb a marzo, abbiamo assistito a un forte rally delle obbligazioni (almeno prima della conferenza stampa della Lagarde). Ritengo che ci sia una buona possibilita' di un errore di politica monetaria da parte della BCE. Sebbene l'inflazione sia ancora ben al di sopra dell'obiettivo e i dati sulla crescita siano inequivocabilmente piu' positivi rispetto a due mesi fa, con l'evoluzione dei prezzi del gas e la riapertura della Cina a portare venti favorevoli, il ciclo di rialzi dei tassi e' stato aggressivo in Europa, persino piu' aggressivo della Fed in termini di ritmo di rialzi dei tassi, nonostante una data di inizio piu' tardiva. Il timore e' che il ritardo nella trasmissione della politica monetaria provochi un indebolimento della crescita nella seconda meta' del 2023. La reazione dei prezzi delle obbligazioni dopo l'annuncio odierno della BCE suggerisce che il mercato tende ad essere d'accordo e non crede davvero che la BCE possa mantenere questo tono da falco piu' a lungo di quanto gia' previsto.

* Senior Fund Manager di Candriam "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".

Red-

(RADIOCOR) 02-02-23 18:40:21 (0676) 5 NNNN