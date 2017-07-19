Candriam: Bce, plausibile rialzo a settembre - PAROLA AL MERCATO

di Nicolas Jullien* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 20 lug - Conserviamo una visione leggermente positiva sulla duration in euro, principalmente attraverso il segmento a 10 anni della curva.

Nel complesso, l'economia dell'Eurozona continua a essere debole. Le probabilita' di una recessione sono elevate: sebbene i recenti Pmi e le sorprese economiche siano migliorati, tale progresso non e' stato sufficiente a riportare entrambi gli indicatori in territorio ampiamente positivo. Il rischio inflazionistico resta presente, ma la dinamica appare meno preoccupante rispetto allo shock energetico del 2022. Gli effetti indiretti sembrano finora limitati, mentre sia l'inflazione primaria sia quella core hanno sorpreso al ribasso e potremmo aver gia' raggiunto il picco dell'inflazione headline. La Bce ha innalzato i tassi a giugno ed e' ora verosimile che opti per un approccio piu' graduale. Continuiamo a ritenere plausibile un ulteriore rialzo a settembre, mentre un intervento a luglio appare improbabile. Dopo il forum di Sintra, anche i falchi della Bce hanno sostenuto pubblicamente un atteggiamento piu' equilibrato.

Sul fronte dell'allocazione geografica, abbiamo assunto un sottopeso sulla Francia. Riteniamo elevata la probabilita' che quest'anno il deficit di bilancio francese superi le previsioni. Inoltre, anche il rumore politico potrebbe tornare in primo piano. L'emissione ungherese in euro offre un premio significativo in termini di carry. Consideriamo pertanto questa posizione interessante sotto il profilo del carry e in grado di offrire una protezione dai ribassi qualora in Francia dovessero verificarsi shock di natura fiscale o politica.

Abbiamo assunto un posizionamento positivo sull'investment grade in euro da neutrale. Anche sull'HY in euro siamo moderatamente positivi. Le ragioni a favore dell'investment grade in euro sono riconducibili, in misura pressoche' uguale, a fattori strutturali e tattici. Da una prospettiva strutturale, l'asset class continua a offrire un carry elevato. I fondamentali restano solidi: il rating drift e' positivo, gli upgrade continuano a superare i downgrade e il numero di delusioni idiosincratiche e' stato limitato. La selettivita' e' ancora necessaria, ma l'asset class offre sempre un buon equilibrio tra reddito, qualita' e resilienza.

Sul piano tattico, diversi dei fattori che ci avevano indotto a mantenere un posizionamento neutrale si sono attenuati.

Dopo il rialzo di giugno, il tono della Bce e' diventato piu' equilibrato. Questo e' importante per l'investment grade, perche' un percorso di politica monetaria piu' graduale dovrebbe ridurre la volatilita' dei tassi e l'incertezza sui rifinanziamenti. Anche nel momento di massima tensione geopolitica, l'investment grade in euro non ha risentito in misura significativa, rafforzando cosi' la nostra fiducia nella sua stabilita'.

*Global Head of Fixed Income, Candriam.

Red-

(RADIOCOR) 20-07-26 13:07:42 (0301) 5 NNNN